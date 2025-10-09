תקיפה הערב בעזה ( צילום: מהרשתות )

שעות ספורות לאחר חתימת הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס בקהיר, צה"ל תקף הערב (חמישי) מבנה בעיר עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, התקיפה אירעה בשכונת א-סברה שבדרום הרצועה וגרמה להרס נרחב. ברצועה טוענים כי שני בני אדם נהרגו, בהם בכיר בארגון הטרור חמאס, וכי למעלה מ-40 נעדרים נמצאים תחת ההריסות.

במקביל, דיווחו כלי תקשורת פלסטיניים על פעילות חילוץ נרחבת במקום, כאשר צוותי ההצלה מתקשים להגיע לנעדרים בשל עוצמת ההרס. בצה"ל לא התייחסו רשמית לדיווחים, אך גורמים ביטחוניים מסרו כי "הפעולה בוצעה נגד יעד טרור מובהק". התקיפה אירעה שעות לאחר טקס החתימה הרשמי של ההסכם במצרים, שבו השתתפו נציגים מישראל, חמאס, ארה"ב, קטאר וטורקיה. עם החתימה, התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני בירושלים לאשר את המתווה, ובהמשך התכנסה גם הממשלה – שאישרה את העסקה ברוב קולות. לפי ההסכם, עם אישורו הרשמי תיכנס הפסקת האש לתוקף בתוך 24 שעות, וצה"ל ייסוג לקו הצהוב. לאחר מכן יחל פרק זמן של 72 שעות שבמהלכן ישוחררו החטופים שבידי חמאס, כך שהתהליך צפוי להסתיים לכל המאוחר ביום שני.

תקיפה הערב בעזה ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

בערוץ המצרי "א-ע'ד" דווח כי כבר ביממה הקרובה יפורסמו רשימות המחבלים שישוחררו במסגרת העסקה, וכן מפת הנסיגה של צה"ל. גורם ישראלי המעורה בפרטים מסר לרשת CNN כי "ישראל לא צפויה להשיב את גופותיהם של יחיא סינוואר ואחיו מוחמד, שנהרגו בתקיפות צה"ל", והדגיש כי "מרואן ברגותי לא ישוחרר בעסקה הנוכחית".

במערכת המדינית מעריכים כי מדובר באחד הצעדים המשמעותיים ביותר מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה, אולם בצד הפלסטיני הביעו ספקות באשר לכוונות ישראל לקיים את מלוא תנאי ההסכם. חמאס טוען כי קיבל ערבויות מהמתווכים ומהממשל האמריקני לכך שישראל תפסיק לחלוטין את פעולותיה הצבאיות ברצועה.

בינתיים, ברחבי עזה מדווחים על תחושת הקלה מעורבת בחשש – בין שמחת הסיום האפשרי של הלחימה לבין החשש מהתחדשות התקיפות. "כולם מדברים על שלום, אבל בשטח הכול יכול להשתנות ברגע", אמר הערב תושב עזה לרשת "אל-ג'זירה".