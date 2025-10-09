מנהיג חמאס בעזה: קיבלנו ערבויות לסיום מוחלט של המלחמה

מנהיג חמאס בעזה, חליל אל־חיה, נשא הערב (ה’) הצהרה מיוחדת לתושבי רצועת עזה, ובה הודיע כי ארגון הטרור קיבל ערבויות לסיום מוחלט של המלחמה מול ישראל. הדברים נאמרו זמן קצר לאחר סיום כינוס הקבינט המדיני־ביטחוני בירושלים, שבמהלכו אושרה עקרונית עסקת החטופים והפסקת האש.

אל־חיה, שנחשב אחד מבכירי המנהיגים שנותרו בחיים לאחר חיסולם של איסמאעיל הנייה, צאלח אל־עארורי ומוחמד דף, אמר כי ההסכם נחתם בתיווך מצרים, קטאר וארצות הברית, וכולל התחייבות ליישום הפסקת אש מלאה, הכנסת סיוע הומניטרי נרחב ופתיחת מעבר רפיח.

"הגענו להסכם לסיום המלחמה וההתקפה על העם הפלסטיני", הצהיר אל־חיה.

"קיבלנו ערבויות מהמתווכים ומהממשל האמריקני, והכול אישרו שהמלחמה הסתיימה לחלוטין. נמשיך לפעול עם כל הכוחות הלאומיים והאיסלאמיים להשלמת שאר הצעדים".

בהצהרתו התייחס אל־חיה גם למנהיגי חמאס שחוסלו במהלך השנה האחרונה.

"לרגל יום השנה לקרב ה־7 באוקטובר, אנו מברכים את השהידים מבין המנהיגים – הנייה, אל־עארורי, סינוואר ודף", אמר.

"האויב ביצע טבח אחר טבח, אך ההתנגדות גברה עליו. כפי שהייתם גברים בשדה הקרב – הייתם גברים גם על שולחן המשא ומתן".

ההצהרה שודרה באמצעי התקשורת של חמאס, שעות ספורות לאחר שפורסם כי הקבינט המדיני־ביטחוני בישראל אישר את עסקת החטופים, שבמסגרתה צפויים להשתחרר בימים הקרובים עשרות חטופים ישראלים תמורת הפסקת אש של מספר ימים בעזה ושחרור אסירים פלסטינים.

בירושלים מתוכננת ישיבת ממשלה מיוחדת לאישור העסקה בשעה 22:00, לאחר עיכוב של מספר שעות. לפי ההערכות, רוב השרים צפויים לתמוך בהסכם, בעוד השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מתנגדים למתווה בשל היקף שחרור המחבלים, אך לא צפויים לפרוש מהממשלה בשלב זה.

במערכת המדינית בישראל עוקבים בדריכות אחר ההצהרה של חמאס, ובמיוחד אחר האמירה כי "המלחמה הסתיימה לחלוטין" – ניסוח שמעלה חשש כי חמאס ינסה לקבע נרטיב של ניצחון תודעתי בעיני הרחוב הפלסטיני והעולם הערבי.

בצה"ל ובמשרד ראש הממשלה הבהירו הערב כי ישראל רואה בעסקה צעד הומניטרי בלבד ואינה מחויבת להפסקת אש קבועה מעבר להסכם המוגבל, שמטרתו היא השבת חיי אדם בלבד.