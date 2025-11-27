זו ההצעה של ישראל למחבלי חמאס ה'כלואים' במנהרות רפיח

ישראל העבירה לפני כשבוע הצעה חדשה, באמצעות המתווכות, לארגון טרור חמאס בכדי לנסות ולסיים את 'המשבר' סביב המחבלים ה'כלואים' במנהרות הטרור ברפיח, באזור הנמצא בשליטת צה"ל.

על פי ההצעה הישראלית, שנחשפה ב'חדשות 12', מחבלי חמאס יוכלו להיכנע ולהיעצר על ידי לוחמי צה"ל, משם יעברו לבתי כלא ישראלים.

לאחר מכן, הם יוכלו להשתחרר מבתי הכלא ולחזור לרצועת עזה "בתנאי שיצהירו שהם מתפרקים מנשקם ושלא ימשיכו לעסוק בטרור".

יצוין כי למרות ההצעה הישראלית, עד כה מחבלי חמאס מסרבים להיכנע ולצאת מהמנהרות. במערכת הביטחון יש הטוענים כי הנהגת חמאס מתקשה לתקשר עם המחבלים הנצורים במנהרה.

גורם ישראלי אמר בשיחה עם N12: "נתנו למחבלים ברפיח את האופציה לחיות ולהשתחרר משם. עד לרגע זה הם לא הסכימו לעמוד בתנאים שהצבנו, זה נראה כאילו הם החליטו להיות שהידים".