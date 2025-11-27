כיכר השבת
להיכנע, להיכלא ולהשתחרר

זו ההצעה של ישראל למחבלי חמאס ה'כלואים' במנהרות רפיח

על פי ההצעה הישראלית, מחבלי חמאס שנותרו במנהרות ברפיח  ייכנעו ויועברו לכלא ישראלי | לאחר שיצהירו שלא יחזרו לעסוק בטרור - הם ישוחררו בחזרה לרצועה (חדשות)

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

ישראל העבירה לפני כשבוע הצעה חדשה, באמצעות המתווכות, לארגון טרור בכדי לנסות ולסיים את 'המשבר' סביב המחבלים ה'כלואים' במנהרות הטרור ברפיח, באזור הנמצא בשליטת צה"ל.

על פי ההצעה הישראלית, שנחשפה ב'חדשות 12', מחבלי חמאס יוכלו להיכנע ולהיעצר על ידי לוחמי צה"ל, משם יעברו לבתי כלא ישראלים.

לאחר מכן, הם יוכלו להשתחרר מבתי הכלא ולחזור לרצועת  "בתנאי שיצהירו שהם מתפרקים מנשקם ושלא ימשיכו לעסוק בטרור".

יצוין כי למרות ההצעה הישראלית, עד כה מחבלי חמאס מסרבים להיכנע ולצאת מהמנהרות. במערכת הביטחון יש הטוענים כי הנהגת חמאס מתקשה לתקשר עם המחבלים הנצורים במנהרה.

גורם ישראלי אמר בשיחה עם N12: "נתנו למחבלים ברפיח את האופציה לחיות ולהשתחרר משם. עד לרגע זה הם לא הסכימו לעמוד בתנאים שהצבנו, זה נראה כאילו הם החליטו להיות שהידים".

