התנגדות פומבית מתוך הממשלה והקואליציה לטיוטת חוק הגיוס שהציג יו"ר וועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט. סגנית השרה שרן השכל, מודיעה כי תצביע נגד החוק.

בהודעה שפרסמה בחשבונה ברשת החברתית X, כתבה השכל: "יהיה המחיר הפוליטי אשר יהיה, לא אתן יד לחוק שפוגע בלוחמים שלנו".

"כמי ששירתה כלוחמת קרבית בכוחות הביטחון, אני כותבת מתוך דאגה, חוק הגיוס המוצע הוא ניסיון לספק תרופה פוליטית למחלה ביטחונית.

"במקום לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, החוק מקבע ומנציח מצב מסוכן: מעמד של אזרחים סוג א' בעלי זכויות יתר, ומעמד של אזרחים סוג ב' הנושאים לבדם בנטל ומגנים בגופם ובנפשם על המדינה.

היא הוסיפה: "אומרים לי שזה עלול לסכן את הממשלה, קוראים לי מורדת, אך בבחירה שבין שבין ביטחון המדינה או מורל הלוחמים בחזית אל מול שלמות הקואליציה ודילים פוליטיים, אני בוחרת בלוחמים, במילואימניקים ובעם ישראל הנושא בנטל.

"לכן, אמשיך לדחוף לגוש חוסם שימנע את האפליה נגד ציבור המשרתים. לא אסכים לנירמול עוול של שנים בשם הפוליטיקה.

באיום כלפי החרדים, המשיכה: "אם המפלגות החרדיות בוחרות להפיל את הממשלה על הדרישה הבסיסית לשוויון בנטל, זו בחירה שלהן. נראה איזה הסכם יקבלו בממשלה הבאה. בנוסח הנוכחי, דעתי איתנה - אצביע נגד".