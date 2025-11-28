כיכר השבת
החוק יעבור

שרן השכל מודיעה כי תתנגד לחוק הגיוס: "יהיה המחיר הפוליטי אשר יהיה"

התנגדות בתוך הקואליציה לחוק הגיוס שהציג בועז ביסמוט | סגנית השרה מודיעה: "אמשיך לדחוף לגוש חוסם שימנע את האפליה נגד ציבור המשרתים. לא אסכים לנירמול עוול של שנים בשם הפוליטיקה" (פוליטי)

8תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

התנגדות פומבית מתוך הממשלה והקואליציה לטיוטת שהציג יו"ר וועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט. סגנית השרה שרן השכל, מודיעה כי תצביע נגד החוק.

בהודעה שפרסמה בחשבונה ברשת החברתית X, כתבה השכל: "יהיה המחיר הפוליטי אשר יהיה, לא אתן יד לחוק שפוגע בלוחמים שלנו".

"כמי ששירתה כלוחמת קרבית בכוחות הביטחון, אני כותבת מתוך דאגה, חוק הגיוס המוצע הוא ניסיון לספק תרופה פוליטית למחלה ביטחונית.

"במקום לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, החוק מקבע ומנציח מצב מסוכן: מעמד של אזרחים סוג א' בעלי זכויות יתר, ומעמד של אזרחים סוג ב' הנושאים לבדם בנטל ומגנים בגופם ובנפשם על המדינה.

היא הוסיפה: "אומרים לי שזה עלול לסכן את הממשלה, קוראים לי מורדת, אך בבחירה שבין שבין ביטחון המדינה או מורל הלוחמים בחזית אל מול שלמות הקואליציה ודילים פוליטיים, אני בוחרת בלוחמים, במילואימניקים ובעם ישראל הנושא בנטל.

"לכן, אמשיך לדחוף לגוש חוסם שימנע את האפליה נגד ציבור המשרתים. לא אסכים לנירמול עוול של שנים בשם הפוליטיקה.

באיום כלפי החרדים, המשיכה: "אם המפלגות החרדיות בוחרות להפיל את הממשלה על הדרישה הבסיסית לשוויון בנטל, זו בחירה שלהן. נראה איזה הסכם יקבלו בממשלה הבאה. בנוסח הנוכחי, דעתי איתנה - אצביע נגד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
המחיר הפוליטי אינו שווה לעוול ההיסטורי כלפי ציבור הלומדים החוק פוגע בהסכמות קיימות ומזלזל בזכות הציבור החרדי ללמוד תורה תוך שמירה על ערכים דתיים
אסף
7
הערכה לשירות קרבי מכובדת, אך התורה דורשת לראות את טובת הכלל ולא רק את המעטים הפתרון חייב להיות מוסרי גם אם לא נוח פוליטית
יוסף
6
ניסיון אישי חשוב אך מדיניות לא יכולה להתבסס על חוויות אישיות בלבד יש להסתמך על נתונים מדיניים ביטחוניים וחברתיים רחבים ולא על דאגה אישית בלבד
יאיר
5
המחיר הפוליטי אינו סיבה לדחות חוק שמביא שוויון והגינות בצה"ל החוק מחזק את המילואימניקים ואת כל החיילים בכך שהוא מוודא שכל הציבור נושא בנטל בצורה מאוזנת דחיית החוק עלולה לפגוע במילואימניקים לא להגן עליהם
ליאון
4
החוק לא פוגע במורל הלוחמים אלא מבטיח שוויון הבחירה אינה חייבת להיות הפוכה– ניתן גם להגן על הלוחמים וגם לשמור על שוויון הבחירה הזו מזלזלת בערכים דתיים ומשליכה על הציבור החרדי כבעיית נטל בלבד
וולבה
3
להגיד שהחוק הוא “תרופה פוליטית למחלה ביטחונית” הוא מובן ברמה מסוימת אך בפועל מדובר בתיקון מוסרי וחברתי הכרחי שמבקש להביא שוויון לכלל האזרחים חוק שמחייב חלק מהאזרחים בעוד אחרים מקבלים פטור גורף אינו מחזק את הביטחון אלא יוצר תחושת אי צדק דבר שעלול לפגוע באמון הציבור בצה"ל ובמורל הלוחמים
איתמר
2
המחיר הפוליטי אינו תירוץ לבטל חוק מוסרי וחיוני הלוחמים מוגנים יותר כאשר כלל הציבור נושא בנטל לא כשחלק נושאים לבד וחלק פטורים לחלוטין הפחד ממחיר פוליטי אינו עיקרון מוסרי חשש פוליטי אינו מעלה על הדעת כבסיס לקבלת החלטות בנושאי ביטחון וצדק אי אפשר לשים פוליטיקה מעל טובת המדינה והציבור החרדי.
בני
1
החוק לא פוגע בלוחמים הוא מחלק את הנטל באופן שווה! הפחד ממחיר פוליטי אינו תירוץ לעיוות חברתי פוליטיקה לא יכולה לעמוד מעל טובת המדינה והציבור החרדי. פחד פוליטי אינו נימוק לקבלת החלטות ביטחוניות
תמר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר