סוף טוב: ח"כ שמחה רוטמן פתח את הדיון היום (שלישי) בוועדת החוקה והתייחס לתקרית עם יועמ"ש הוועדה אמש.

רוטמן: "אתמול היה מקרה לא טוב בוועדה. אנחנו מלבנים זאת בינינו היועמ"ש לוועדה ואני. אנחנו יודעים להסתדר בינינו ואני בטוח שכך נעשה".

בהמשך גם ח"כ גלעד קריב חזר בו מדבריו אמש, לאחר שהטיח ברוטמן כי הוא מהלך אימה על פקידי הכנסת.

נזכיר כי אמש בוועדת החוקה של הכנסת נערך דיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, חוק שיו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן מקדם בתיאום עם הממשלה.

האורח בפני הוועדה היה שר המשפטים לשעבר, דן מרידור, שאמר כי "תפקיד הייעוץ המשפטי הוא אחד הרסנים על השלטון, ויש לראות את ההצעות במציאות של ימינו".

במהלך הדיון, פרץ עימות חריג בין יו"ר הוועדה רוטמן ליועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גור בליי.

תחילה, נראה רוטמן לוחש על אוזנו של בליי, כששניהם מתווכחים בשקט, כשלפתע, בליי צעק בקול: "אתה לא תאיים עליי!". רוטמן, מיהר להגיב: "סליחה? מה אתה צועק עליי?".

חברי הכנסת מהאופוזיציה, בהם גלעד קריב, מיהרו להתערב וצעקו: "אתה מאיים על הייעוץ המשפטי של הוועדה, אל תדבר ככה לייעוץ המשפטי של הוועדה, ביריון".