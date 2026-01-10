כיכר השבת
טלטלה בשולחן הממשלה

כתב אישום נגד השרה: מה חושפת חקירת להב 433?

חשדות חמורים נגד השרה מהליכוד: קבלת שוחד בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב • גורמים בלהב 433: החקירה תימשך עוד חודשים, למרות סירובה של גולן להתייצב לחקירה • דיווח: היועצת המשפטית לממשלה צפויה לאמץ את עמדת המשטרה (פוליטי, חוק ומשפט)

ישיבת הממשלה (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

פרשת השרה מאי גולן עולה מדרגה: ב מעריכים כעת כי התשתית הראייתית נגד שרת השוויון החברתי מוצקה דיה כדי להוביל להגשת כתב אישום. גולן חשודה בעבירות מהרף החמור ביותר של טוהר המידות, הכוללות קבלת שוחד בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, וכן חשד להגשת תצהיר כוזב.

המשטרה: "החקירה תימשך גם ללא שיתוף פעולה"

גורמים ביחידת להב 433 הבהירו כי למרות שהשרה גולן מסרבת נכון לעכשיו להתייצב לחקירה ולמסור את גרסתה, העבודה על התיק נמשכת במלוא המרץ. לפי ההערכות, החקירה צפויה להימשך עוד מספר חודשים עד לגיבוש הסיכומים הסופיים והעברתם לפרקליטות.

ההכרעה עוברת ליועמ"שית

לפי דיווח ב'חדשות 12', התחנה הבאה של התיק היא שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. ההערכה הרווחת במערכת המשפטית היא כי היועמ"שית תאמץ את המלצות המשטרה ותחליט להעמיד את השרה לדין, כאשר לפני הגשת כתב האישום הרשמי יוצע לגולן הליך של שימוע כמקובל.

ההשלכות הפוליטיות

במערכת הפוליטית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. הגשת כתב אישום נגד שרה מכהנת בגין עבירת שוחד היא אירוע נדיר ובעל השלכות משמעותיות על יציבות הממשלה ועל עתידה הפוליטי של גולן בליכוד. עד כה, השרה דוחה את החשדות נגדה וטוענת כי מדובר ברדיפה.

