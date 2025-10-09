במסגרת ההסכם מול חמאס, שאותו מאשרים הערב (חמישי) שרי הממשלה מופיע סעיף מסווג באחד הנספחים - שמתייחס לאפשרות שיצוצו בעיות סביב שחרור החטופים החללים.
בעזה ישנם 28 חטופים חללים, בהם גם 4 עובדים זרים. בישראל מעריכים כי חמאס יתקשה לאתר את כולם במהירות וידרש לכך זמן מסוים.
ההסכם מתייחס לאפשרות שלא כל החטופים יאותרו בפרק זמן מסוים, וכולל בתוכו מנוף לחץ על חמאס במקרה שכזה.
לפי הדיווח של נדב אלימלך בערוץ I24NEWS, הסעיף יכנס לתוקף במקרה שבו לא ישוחררו כל החטופים החללים בפרק זמן נקוב, ויהווה מעין 'שוט' על חמאס.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב, במהלך התכנסותו עם שריו לפני הגעתו ארצה לחתימת ההסכם, לחטופים החללים ואמר כי יהיה קשה למצוא ולהשיב את חלקם.
החטופים החללים צפויים להימסר בתוך עזה לכוח צה"ל ומשם לעבור ישירות בהסעות לגבול הרצועה ולבדיקות במכון לרפואה משפטית.
0 תגובות