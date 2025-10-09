ה'שוט' שיופעל הערכה: יהיה קשה למצוא את כל החטופים החללים | זה הסעיף המסווג בהסכם השרים נדרשים הערב לאשר במסגרת ההסכם גם סעיף מסווג שכולל מנוף לחץ על חמאס במקרה שבו לא ישיבו את כל החטופים החללים בפרק זמן מסוים. ההערכה היא כי ידרש זמן למצוא ולהשיב את כולם (חטופים)

