צולם חודש לאחר החטיפה: משפחתו של החטוף חושפת תיעוד חדש מהשבי

כשנתיים לאחר שנחטף בבוקר הטבח בשמחת תורה, משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי חושפת הערב (רביעי) סרטון שנאסף כשלל צה"ל והובא למשפחה על ידי גורמי המודיעין. בסרטון, שצולם על פי הערכות כחודש לאחר החטיפה, מתועד ג'ושי בשבי חמאס. מוקדם יותר היום פרסמו תמונה מתוך הסרטון וכעת נחשף התיעוד המלא.

"קוראים לי ביפין ג'ושי ואני מנפאל", אמר ביפין בסרטון, "אני בן 23, הגעתי לישראל לפני 25 יום. באתי בשביל התוכנית 'ללמוד ולהרוויח'. אני סטודנט ואני עובד בחווה חקלאית בשדה פרי הדר ולימונים".

משפחת ג׳ושי ביקשה למסור: ״במלאת שנתיים לטבח הנורא שהכניס אלפי משפחות למעגל השכול ועצר את הזמן עבור משפחתנו ועבור כלל משפחות החטופים, בחרנו לשתף את אות החיים של הבן האהוב שלנו, ביפין.

ביפין נחטף באכזריות מקיבוץ עלומים, בעוד עשרה מחבריו נרצחו באותו היום. סטודנטים צעירים, יפים וחפים מפשע. במשך שנתיים היה קשה לעולם לדמיין את ביפין כחטוף במעמקי המנהרות. לא עוד.

אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים.

חודשים ארוכים הוחזק הסרטון תחת מעטה צנזורה ורק לאחרונה קיבלנו אישור להשתמש בו. לא קל לנו לשחרר אותו לעולם, אך אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים. ימים שיכריעו האם החטופים החיים יחזרו לחיק משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה, או שנמשיך להתבוסס בכאב ולא נזכה לסגירת מעגל. 48 החטופים והחטופה מוכרחים לשוב הביתה".

לסיום מסרו: "אנו קוראים לכל הגורמים המדיניים המעורבים בנושא כאחד- אל תוותרו עליהם! הביאו את היום. החזירו אותם הביתה!״.