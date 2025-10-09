על פי ההסכמים שהגיעו במצרים, ההסכם החל להתניע בשעה זו והפסקת האש באופן לא רשמי, נכנסה כעת (12:00, חמישי) לתוקפה. האישור הרשמי להסכם כמובן יגיע הערב, אחרי אישורה הצפוי של הממשלה. יצוין, כי הנסיגה בפועל תתרחש רק אחרי האישור וכעת החלה נסיגה של הכוחות הלוגיסטיים ולא של הלוחמים.

הלילה, כפי שדווח בהרחבה, נחתם הסכם בין ישראל לחמאס, הסכם אותו דחף בכל הכוח נשיא ארצות הברית טראמפ.

על פי ההסכם, החטופים החיים כולם יוחזרו לישראל תוך 72 שעות, וההבנה בישראל היא, שהחטופים יוחזרו החל משבת ועד יום ראשון, אז צפוי נשיא ארצות הברית להגיע לביקור בזק בישראל.

כמו כן, על פי ההסכם, כוחות צה"ל החלו בנסיגה חלקית מהרצועה והכוחות הלוגיסטיים שפעלו בתוך עזה במצבע מרכבות גדעון ב', החלו לסגת חזרה לישראל והכוחות הלוחמים צפויים לסגת בהמשך.

בלשכת ראש הממשלה מיהרו להבהיר: "בניגוד לדיווחים בתקשורת הערבית הפסקת האש תכנס לתוקף רק לאחר אישור הממשלה. 72 השעות יספרו אחרי אישור ההסכם. צפי לשעות הערב".

התכנון הוא שעד סוף השבוע כלל הכוחות יקפלו ציוד ויחזרו הביתה לישראל, הכוחות יעשו זאת בביטחה ובאחריות, מתוך חשש בישראל, שחמאס ינסה לפגוע בכוחות רגע לפני שהם יוצאים.

צה"ל יישאר על קווי ההגנה הקדמיים, מעט עמוק יותר לשטח הרצועה, עד שיסתיים המשא ומתן אחרי שלב שחרור החטופים.

נשיא מצרים א-סיסי כתב כעת בהודעה: "העולם כולו עד לרגעים היסטוריים שמגלמים את ניצחון הרצון לשלום על פני המלחמה. בשארם א-שיח' הושגה הסכמה לכינון הפסקת אש וסיום המלחמה בעזה לאחר שנתיים של סבל, בהתאם לתוכנית השלום שהוצעה בידי הנשיא טראמפ ובחסות מצרים, קטאר וארה"ב. הסכם זה לא רק סוגר את פרק המלחמה, אלא הוא גם פותח את דלת התקווה לעמי האזור לעתיד של צדק ויציבות"