גורם ישראלי הבהיר בשיחה עם רשת CNN כי גופותיהם של בכירי חמאס יחיא ומוחמד סינוואר לא יועברו כחלק מהעסקה הנדונה בין ישראל לחמאס. לדבריו, ההסכם המתגבש עוסק בשחרור חטופים ובסיום הלחימה, אך אינו כולל החזרת גופות מנהיגי הארגון שחוסלו.

יחיא סינוואר, מי שנחשב לאחראי הראשי למתקפת הטרור על ישראל ב-7 באוקטובר 2023, היה היעד המרכזי ביותר של מערכת הביטחון הישראלית. צה"ל חיסל אותו באוקטובר 2024 במהלך המבצע בעזה. לאחר חיסולו מונה אחיו מוחמד למפקד הזרוע הצבאית של חמאס, גדודי עז א-דין אל-קסאם, אך גם הוא חוסל כמה חודשים לאחר מכן. גופתו אותרה ביוני בידי כוחות ישראליים.

במקביל, בכיר חמאס אוסאמה חמדאן אמר בראיון לערוץ אל-ערבי הקטרי כי תנאי יסוד לעסקת השבויים הוא הכרזה רשמית על סיום המלחמה. לדבריו, “הנקודה המרכזית שאפשרה לנו להיכנס לעסקה היא שהיא מביאה לסיום המלחמה. זה אמור להיות מוכרז באופן רשמי. כך נקבע בהסכם, וזו לא רק עמדת חמאס - זה מה שישראל חתמה עליו.” חמדאן הדגיש כי אין מדובר בהפסקת אש זמנית, אלא בהצהרה ברורה על סיום הלחימה.

על פי דבריו, ההסכם כולל כמה סעיפים עיקריים: שחרור 250 אסירים פלסטינים המרצים מאסרי עולם ועוד 1,700 אסירים נוספים, קבלת ערבויות אמריקאיות לכך שישראל תעמוד בהתחייבויותיה, ופתיחת חמישה מעברי סחורות לעזה. ביום הראשון צפויים להיכנס כ-400 משאיות סיוע, ובהמשך 600 מדי יום. חלוקת הסיוע תיעשה בפיקוח גופים בינלאומיים, ולא על ידי הקרן ההומניטרית של עזה.

עוד קובע ההסכם כי ישראל תיסוג מאזורים מאוכלסים בצפיפות, בהם עזה, רפיח, חאן יונס וצפון הרצועה. הנסיגה אמורה להתחיל ביום שישי בבוקר כדי לאפשר לחוליות חמאס להיערך להעברת החטופים. נושא ניהול הרצועה הוסדר כך שגוף מנהלי עצמאי, המורכב מאישים פלסטינים שאינם מזוהים עם חמאס או פת"ח, ינהל את חיי היום־יום. לדבריו של חמדאן, הפלגים הפלסטיניים כבר העבירו רשימה של כ-40 מועמדים אפשריים.

בהתייחס לשאלת פירוק חמאס מנשקו, חמדאן הדגיש כי “לא מדובר בנשק שלנו. יש צורך בהסכמה לאומית רחבה על פרויקט השחרור הלאומי, אך הנשק שלנו איננו נושא לדיון.”

לדברי הגורמים המעורבים, השיחות מתקדמות בזהירות, אך נותרו פערים סביב אופן ההכרזה על סיום המלחמה ותזמון שלבי הביצוע. גורמים ישראליים חוזרים ומדגישים כי כל ויתור מותנה בהשבת כלל החטופים החיים ובפיקוח הדוק של גורמים בינלאומיים.