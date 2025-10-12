כיכר השבת
חלאות: מסעדה חדשה בשם "נובה" נפתחה בחוף הים בעזה 

בחאן יונס נפתח בית קפה ומסעדה חדש על חוף הים, שמציע "נוף מרהיב ואווירה רגועה" | השם המזעזע והמחליא שנבחר - "נובה" - הזהה לשם המתחם ברעים שאליו פשטו מחבלי חמאס, ובו שחטו וחטפו מאות ישראלים (העולם הערבי)

המסעדה בעזה עם השם המזעזע (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)

זעזוע בישראל בעקבות סרטון שרץ ברשתות הערביות המציג מסעדה שעומדת להיפתח בחופי חאן יונס תחת השם הכואב והצרוב בתודעה הישראלית - "נובה". העיתוי של פתיחת המקום, מיד עם הפסקת האש, מציג את פניהם האמיתיות של תושבי הצוהלים על דם יהודי - ובעיניהם מדובר בשם "ראוי" למסעדה.

למסעדת נובה החדשה, שיושבת על החוף של חאן יונס, יש עמוד פייסבוק שמציג את העבודות שנעשו על המסעדה עוד בחודש ספטמבר - הרבה לפני שכוחות צה"ל החלו את הנסיגה מהרצועה.

על פי הפוסטים שעלו בעמוד האינסטגרם של המסעדה, היא טרם נפתחה אבל נראה שהיא בהחלט מוכנה וכבר מקבלת קהל. בתיאור של המיקום רושמים הבעלים שהיא ממש מצפון למתחם של ארגון "רופאים ללא גבולות" שנמצאים בעזה, מה שאולי מרמז על הסיבה שהיה קל לבנות אותה מבלי לחשוש מפעולות צה"ל.

התגובות בישראל זועמות, כך למשל גולשים כתבו: "אבל איפה הרעב?", "לצחוק על הנרצחים בפסטיבל זה מעשי שטני, אין לי מילים" ו-"צריך לבדוק מה המנות בתפריט, מעניין לראות איזה שמות הם נותנים".

השיפוצים במקום בחודש שעבר (צילום: עמוד הפייסבוק של המקום)

איש ההסברה הישראלי יוסף חדאד כתב: "העזתים בחאן יונס משיקים מסעדה חדשה ונתנו לה את השם "נובה". כמו השם של המסיבה שאליה חדרו ב-7 באוקטובר ושם רצחו מאות צעירים ישראלים, אנסו, חטפו וביצעו זוועות נוראיות. אלה העזתים "התמימים", אלה שלפני רגע שיקרו לעולם על "הרעבה" ו"רצח עם", ועכשיו משיקים מסעדות ונותנים להם שמות על שם טבח שביצעו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

