חלאות: מסעדה חדשה בשם "נובה" נפתחה בחוף הים בעזה 

זעזוע בישראל בעקבות סרטון שרץ ברשתות הערביות המציג מסעדה שעומדת להיפתח בחופי חאן יונס תחת השם הכואב והצרוב בתודעה הישראלית - "נובה". העיתוי של פתיחת המקום, מיד עם הפסקת האש, מציג את פניהם האמיתיות של תושבי עזה הצוהלים על דם יהודי - ובעיניהם מדובר בשם "ראוי" למסעדה.

למסעדת נובה החדשה, שיושבת על החוף של חאן יונס, יש עמוד פייסבוק שמציג את העבודות שנעשו על המסעדה עוד בחודש ספטמבר - הרבה לפני שכוחות צה"ל החלו את הנסיגה מהרצועה.

על פי הפוסטים שעלו בעמוד האינסטגרם של המסעדה, היא טרם נפתחה אבל נראה שהיא בהחלט מוכנה וכבר מקבלת קהל. בתיאור של המיקום רושמים הבעלים שהיא ממש מצפון למתחם של ארגון "רופאים ללא גבולות" שנמצאים בעזה, מה שאולי מרמז על הסיבה שהיה קל לבנות אותה מבלי לחשוש מפעולות צה"ל.

התגובות בישראל זועמות, כך למשל גולשים כתבו: "אבל איפה הרעב?", "לצחוק על הנרצחים בפסטיבל זה מעשי שטני, אין לי מילים" ו-"צריך לבדוק מה המנות בתפריט, מעניין לראות איזה שמות הם נותנים".