במהלך פעילות יזומה של צה"ל בכפר עג'ר שבגבול לבנון אותר רכיב נוסף מבור שהכיל חומר נפץ (בור יקוש). כך מסר דובר צה"ל הערב (ראשון), וציין כי הבור אותר לפני שבועיים וכעת נחשף בו רכיב נוסף. "כוחות הנדסה הגיעו לנקודה וזיכו את המרחב ואת חומר הנפץ", נמסר.

לפני שבועיים דווח כי נחשף מאגר עם מאות קילוגרמים של חומרי נפץ שחיזבאללה הטמין באזור הכפר העלאווי רג'ר שבגבול לבנון בזכות קצין הביטחון של היישוב. ערנות של הקצין הביאה לגילוי המטען, שהוטמן ככל הנראה בתוך מאגר תת-קרקעי בחלקו הצפוני של הכפר ונועד לשימוש באירועי "הר וגיא" בנובמבר 2005, שבמהלכם ניסה ארגון הטרור השיעי לחטוף חיילי צה"ל.

באגר ממוגן של צה"ל פעל במקום לחשיפת המאגר התת-קרקעי שנמצא במרחב אזרחי. הוא נחפר ככל הנראה עוד בשנת 2005, לפני שפרצה מלחמת לבנון השנייה, באזור שהיה עד אותה מערכה בשליטת לבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי "במהלך עבודות אזרחיות במרחב צפון הכפר רג'ר, אותר בור שהכיל חומר נפץ (בור יקוש) במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה״ל הגיעו לנקודה וזיכו את המרחב ואת חומר הנפץ. מדובר בתשתית ישנה שהוטמנה טרום מלחמת לבנון השנייה".

בנובמבר 2005 ניסה חיזבאללה לחטוף חיילים ישראלים באזור הכפר, במה שכונה "אירועי הר וגיא", שכן לאותו ניסיון חטיפה קדמו חילופי אש בין הצדדים שנמשכו גם אחרי המקרה. כוח צנחנים שפעל בגזרה הניח מארב למחבלי חיזבאללה, ואחד הלוחמים חיסל ארבעה פעילים של ארגון הטרור - ובכך ניסיון החטיפה נכשל.