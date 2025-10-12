לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעה כי הוא שוחח הערב (ראשון) עם הוריו של החלל החטוף אל"מ אסף חממי הי"ד. בבוקר טבח 7 באוקטובר חממי, אז מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שהכריז לראשונה "מלחמה".

"הוריו של אסף ז"ל ביקשו לחזק את רה"מ על הבאת ההסכם לשחרור כל חטופינו ועל עמידתו האיתנה מול הלחצים לאורך המלחמה, והביעו את הערכתם לגבורתם והקרבתם של חיילי צה"ל. ראש הממשלה הודה למשפחה והביע את הערכתו העמוקה לגבורתו של אסף ז"ל, גיבור החיל", נמסר.

במרץ 2025 הוצג תחקיר המלחמה בקיבוץ נירים, בו הוצגו נתוני הקרבות שהתנהלו בקיבוץ, וניתנה התייחסות בו גם לתפקוד כיתת הכוננות. מתוך הממצאים נחשפה בעיקר גבורתם של אלוף משנה אסף חממי וחייליו, תומר אחימס וקיריל ברודסקי הי"ד שנפלו כשניסו להגן בחירוף נפש על הקיבוץ.

חממי, היה קצין בצה"ל בדרגת אלוף-משנה, ששימש מפקד חטיבת קטיף (דרומית) באוגדת עזה. היה גם הראשון שהכריז במערכת הקשר הצבאית על מצב מלחמה וקרא לכל הכוחות האפשריים לחתור למגע ולהסתער נגד גלי המחבלים.

במשך שעה ארוכה היה צוות חממי בקו האש וניהל קרבות ירי מול רובי המחבלים עד שהוכרע בידי עשרות מחבלי החמאס שחדרו לקיבוץ.