ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם הוריו של החלל החטוף אל"מ אסף חממי הי"ד | הוריו של אסף ביקשו לחזק את רה"מ על הבאת ההסכם לשחרור כל חטופינו והביעו את הערכתם לגבורתם והקרבתם של חיילי צה"ל, ראש הממשלה הודה למשפחה והביע את הערכתו העמוקה לגבורתו של אסף הי"ד (צבא)
תחקיר צה"ל על התרחשות האירועים ביום הטבח בקיבוץ נירים, לא מותיר מקום לספק כי כוחות הצבא בראשות אסף חממי הי"ד ששהו במוצב הסמוך וכיתת הכוננות מסרו את נפשם כדי להגן על התושבים אך נפלו בקרבות הקשים מול המחבלים | ביום הטבח נרצחו 5 מחברי הקיבוץ ו-5 נוספים נחטפו (צבא וביטחון)
בשעה זו מובא למנוחות אל"מ אסף חממי הי"ד, בן 41, שהיה מפקד החטיבה הדרומית ונרצח בבוקר שמחת תורה לאחר שרק בשבת האחרונה פורסם דבר מותו והמשפחה החליטה לערוך הלוויה למרות שגופתו עדיין בעזה | מי שהספיד בלוויה קורעת הלב, היה גם שר הביטחון יואב גלנט | ההספד המלא (חדשות בארץ)