"שיר מזמור לאסף": השיר לזכרו של המח"ט שמובא לקבר ישראל

הזמר והיוצר יהודה שמעה משיק את "שיר מזמור לאסף", יצירה מרגשת שכתב וביצע יחד עם המפיק המוזיקלי אבשלום דריקס, לזכרו של אל"מ אסף חממי הי"ד, שנפל בקרב ביום השביעי באוקטובר, לאחר שיצא בראש לוחמיו להגן בגבורה על קיבוץ נירים. השיר יצא ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה וכעת בעקבות השבת גופתו והבאתה לקבר ישראל, הוא רלוונטי מתמיד.

"כששמעתי אז את כל הכתבות על המקרה של אסף," מספר יהודה שמעה, "על לוחם גיבור שכל חשיבות אזרחי העם היו לפניו וראה את עצמו כשליח ציבור שלם – הרגשתי שאני שומע סיפור תנכ"י. כמו שר צבא דוד. הוא היה עמוד אש לפני המחנה, דמות נדירה של ענווה וגבורה. זה נגע בי מאוד, בכל העם, בכל המגזרים".

מתוך תחושת שליחות והתרגשות גדולה, כתב יהודה את "שיר מזמור לאסף". את השיר הפיק מוזיקלית אבשלום דריקס, והשניים פנו אל אביו של אסף ז"ל כדי לשתף אותו במהלך ולהנציח את דמותו: "ידענו שאנחנו נוגעים בנושא רגיש, אבל הרגשנו חובה להעביר הלאה את רוחו של אסף. כך, דרך המוזיקה, אנחנו מעניקים רובד נוסף להמשך פועלו ולזכרו של אדם מיוחד, שהרבה מהעם לא הספיק להכיר".

יהי זכרו ברוך.