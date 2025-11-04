הלווית אסף חממי ( צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ )

אלפי בני אדם, בהם נשיא המדינה, הרמטכ"ל, שרים וחברי כנסת, הגיעו הבוקר (שלישי) לבית העלמין הצבאי בקריית שאול ללוות למנוחות את אלוף־משנה אסף חממי הי"ד – מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הקצין הבכיר ביותר שנפל במתקפת הטרור הרצחנית ב־7 באוקטובר.

חממי, שנחטף לעזה וגופתו הוחזרה לישראל לאחרונה, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים, הורים ואח. במהלך הטקס נישאו דברי הספד נרגשים מפי הרמטכ"ל, בני משפחה וחברים, כשאביו נושא קדיש ואמו מחזיקה את דיסקית בנה ואומרת: "הדיסקית שלך איתי, יום ולילה. לא אסיר אותה לעולם".

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, מעניק תעודת הצטיינות גדודית לאסף חממי ז״ל ( צילום: צה"ל )

עם תחילת טקס הקבורה, הרגע הקשה מכולם: קולות הקשר האחרונים של חממי שודרו ברמקולים. קולו הנחוש של המפקד נשמע מכריז בעיצומה של הלחימה: "שיר מזמור לאסף": השיר לזכרו של המח"ט שמובא לקבר ישראל יאיר טוקר | 09:37 "אנחנו במלחמה" -- אחריו נישא קדיש על ידי אביו אילן, והלבבות נשברו. ספיר, אלמנתו של אל"מ אסף חממי, ספדה בהלוויה: "רציתי כל כך סוף אחר, אבל זה כנראה הסוף הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו מאז 7 באוקטובר. לדעת שאתה פה נותן אוויר לנשימה. כמה זה קשה כשאין לי שליטה בתוצאה, להילחם באפלה, לשנות עוד דרך, לעלות עוד מדרגה".

הלווית אסף חממי ז"ל ( צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ )

ההורים ספדו והרטיטו את הקהל

האֵם השכולה, קלרה, נשאה מעל הקבר הפתוח את הדיסקית של בנה והבטיחה הבטחה כואבת: "הדיסקית שלך איתי, יום ולילה. לא אסיר אותה לעולם".

אילן, אביו של אסף, שיתף בבקשה המצמררת שהותיר אחריו המפקד: "אם אני נופל בשבי - אני לא נכנס חי. ועוד בקשה - אל תעשו עליי עסקאות." הוא סיכם בדמעות: "אסף, קיימנו את בקשתך בחלקה בלבד. כי לא נפלת לבד ולא נכנסת לשבי לבד, ולכן נעשתה עסקה". הצוואה של הלוחם הפכה בכך למורשת של הקרבה, שנחקקה בלבבות כל הנוכחים.

הרמטכ"ל אייל זמיר ספד למפקד הנופל וצייר דמות של מנהיג בלתי נשכח: "היית מפקד בעל עוצמת לב ותבונה מקצועית ממלאת השראה. היית מי שמאמין וטיפח את עוצמת אנשיו, ואהבת אותם באמת".

הרמטכ"ל נזכר במסעות המפרכים שבהם הוביל חממי את פלוגותיו, כשהוא עצמו "נושא בראש הטור את האלונקה הכבדה מכולן". הוא תיאר את ההקפדה הבלתי מתפשרת של חממי: מעבר מעמדה לעמדה בחברון עם תרמוס תה חם בלילות קור, כדי לשנן תרגולות הגנה, ועד הובלת הגדוד אל המקום הראשון בתחרויות. חממי, הדגיש זמיר, תבע: "תמיד 'להיות הגרסה הכי טובה של עצמו', קודם כל מעצמך ואחר כך מכל פקודיך".

הלווית אסף חממי ז"ל ( צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ )

הנשיא יצחק הרצוג ריגש גם הוא את הנוכחים - בהספד מלא שברון לב והערכה, תיאר הנשיא את דמותו של המפקד האגדי שלחם "בחירוף נפש" והפך למודל לפיקוד בצה"ל. הרצוג הדגיש את המחויבות הלאומית שמותיר אחריו חממי: להשלים את משימת השבת החטופים ולבצע חקירה נוקבת על מחדלי היום הנורא.

הלווית אסף חממי ז"ל ( צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ )

על גבורת הרגע הראשון אמר הנשיא הרצוג: "בצלילות ובלי מורא, הבנת מיד שזוהי מלחמה; וכמו תמיד אצלך, היית הראשון להגיע, לחתור למגע, לשעוט קדימה ולהסתער על האויב."

על רגע הנפילה והניצחון בקרב ספד הנשיא: "נלחמת... להצלת חייהם של תושבי קיבוץ נירים וכל תושבי הנגב המערבי; ונפלת יחד איתם - מות גיבורים - בקרב של כוחות האור נגד החושך."

הרצוג גם הדגיש על חובת הפיקוד והמורשת שהותיר המנוח: "אסף חממי סימל – ועדיין מסמל – דור של מפקדים גיבורים, מלח הארץ, לוחמים ללא חת, ערכיים, צנועים, אוהבי אדם ועם. מפקדים שצועדים בראש, שרואים בכך יעוד – לצעוד בראש."

ההדהוד בצה"ל: "כאשר לוחמי חטיבת גבעתי נכנסו לחאן יונס, מפקד החטיבה אמר להם בפקודת ההתקפה 'נפעל ברוח חממי... נילחם כמו שחממי נילחם. בעוז רוח, עם פיקוד מלפנים, ובנחישות'."

הנשיא הרצוג גם קרא לחקירת המחדל והשלמת המשימה: "המשימה לא הושלמה; והזעקה והדרישה הזו חייבת להדהד – כאן ובכל העולם... ערך האחריות – ברוחו של אסף חממי – מחייב אותנו... לחקור עד היסוד, בכנות וללא מורא, את המחדל וליקוי המאורות של היום הנורא ההוא."

בסיום העביר הרצוג מסר אישי למשפחה: "אני יודע שאין דבר שימלא את החלל... ובכל זאת – אני מקווה שבסגירת המעגל הזו יש גם מעט נחמה. ... מתחייב שמורשתו של אסף חממי - גיבור ישראל - תהיה תמיד לנגד עינינו וחקוקה בלב הדורות הבאים."