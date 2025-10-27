הערכה בישראל: חמאס מסתיר מידע על גופות הלוחמים שנחשבים "סמל"

בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חמאס יודע היכן קבורים הלוחמים אל"מ אסף חממי וסגן הדר גולדין הי"ד, אך בוחר שלא להשיבם. כך דווח הערב (שני) בחדשות 12.

גם גולדין וגם חממי נחשבים "סמל". גולדין נהרג במהלך קרב ברפיח בחודש אב תשע"ד, וגופתו נחטפה על ידי חמאס למנהרה. מאז במשך יותר מעשור מקום קבורתו אינו נודע.

אסף חממי הי"ד היה קצין בצה"ל בדרגת אלוף משנה, ששימש מפקד חטיבת קטיף באוגדת עזה. הוא נפל לחם בגבורה ובתעצומות נפש בזמן מתקפת הפתע, בקרב העקוב מדם בקיבוץ נירים. לפי הערכות הוא נהרג כבר בשעת בוקר מודמת לאחר שלחם בגבורה, וגופתו נלקחה בהמשך לרצועת עזה.

לפי שעה בעזה נותרו 12 גופות של חללים ישראלים חטופים, בהם אזרחים זרים וגופותיהם של חממי ושל גולדין. זאת לאחר שהערב השיבו חטוף חלל נוסף לישראל, שזהותו עדיין אינה ידועה ותתפרסם רק אחרי אימות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

מוקדם יותר השבוע דווח בתקשורת הערבית כי חמאס העביר לצלב האדום נקודות ציון מדויקות באזור רפיח שבהן צפוי להיות קבור גולדין. זאת במקביל לחיפושים באזור, שנמצא בתוך "הקו הצהוב" שבשליטת ישראל.

היום דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב במוצאי שבת דד-ליין ברור לפיו: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".