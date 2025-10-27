כיכר השבת
מאמצים להשבתם

הערכה בישראל: חמאס מסתיר מידע על גופות הלוחמים שנחשבים "סמל"

בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חמאס יודע היכן קבורים אל"מ אסף חממי וסגן הדר גולדין הי"ד, שניהם לוחמי צה"ל שנחשבים סמל, אך מסרב להשיבם. טראמפ הציב אולטימטום של 48 שעות להחזרת הגופות (חטופים, חדשות)

חממי וגולדין הי"ד (צילום: דובר צה"ל ובאדיבות המשפחה)

בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חמאס יודע היכן קבורים הלוחמים אל"מ אסף חממי וסגן הדר גולדין הי"ד, אך בוחר שלא להשיבם. כך דווח הערב (שני) בחדשות 12.

גם גולדין וגם חממי נחשבים "סמל". גולדין נהרג במהלך קרב ברפיח בחודש אב תשע"ד, וגופתו נחטפה על ידי חמאס למנהרה. מאז במשך יותר מעשור מקום קבורתו אינו נודע.

אסף חממי הי"ד היה קצין בצה"ל בדרגת אלוף משנה, ששימש מפקד חטיבת קטיף באוגדת עזה. הוא נפל לחם בגבורה ובתעצומות נפש בזמן מתקפת הפתע, בקרב העקוב מדם בקיבוץ נירים. לפי הערכות הוא נהרג כבר בשעת בוקר מודמת לאחר שלחם בגבורה, וגופתו נלקחה בהמשך לרצועת עזה.

לפי שעה בעזה נותרו 12 גופות של חללים ישראלים חטופים, בהם אזרחים זרים וגופותיהם של חממי ושל גולדין. זאת לאחר שהערב השיבו חטוף חלל נוסף לישראל, שזהותו עדיין אינה ידועה ותתפרסם רק אחרי אימות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

מוקדם יותר השבוע דווח בתקשורת הערבית כי חמאס העביר לצלב האדום נקודות ציון מדויקות באזור רפיח שבהן צפוי להיות קבור גולדין. זאת במקביל לחיפושים באזור, שנמצא בתוך "הקו הצהוב" שבשליטת ישראל.

היום דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב במוצאי שבת דד-ליין ברור לפיו: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר