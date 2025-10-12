עם דגל ישראל גדול: הטנקים מתמקמים בעמדות החדשות בעזה | צפו

כוחות אוגדה 99 במרחב קווי ההיערכות בצפון הרצועה ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) בשעת צהרים, במקביל להמתנה הדרוכה להחזרת החטופים ולהפסקת הלחימה בעזה - תיעודים מההתמקמות של כוחות צה"ל בעמדות העדכניות בשטח הרצועה.

כזכור, בהתאם להפסקת האש, כוחות צה"ל מתמקמים ב"קו הצהוב" ברצועה. בתיעודים שפרסם צה"ל היום ניתן לראות טנקים עושים את דרכים לקווי ההיערכות החדשים כשדגל ישראל גדול מתנוסס מעליהם. דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים".

פעילות כוחות אוגדת עזה (143) במרחב קווי ההיערכות בדרום הרצועה ( צילום: דובר צה"ל )

עוד מסר כי "הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הלוחמים ועל תושבי מדינת ישראל ותושבי הנגב המערבי בפרט".

מוקדם יותר היום צייץ שר הביטחון ישראל כ"ץ בחשבון שלו ברשת X כי צה"ל יהרוס את כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה, באופן ישיר.

כ"ץ מסר: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע"י צה"ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב".

לדבריו, "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".