מדינה שלמה עוצרת נשימתה ומחכה לסגור מעגל עם 48 החטופים שהוחזקו שנתיים ברצועת עזה. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יערוך ביקור בזק בישראל. לוח הזמנים עדיין עמום ומשתנה, אבל המסגרת והשלבים, פחות או יותר ברורים. להלן הפרטים המלאים:

מועד תחילת התהליך

לפני שעה קלה דווח כי משפחות החטופים עודכנו שבשעה 8:00 בבוקר צפויה פעימת השחרור הראשונה, של חטופים שישוחררו משני מוקדים שונים ברצועה. זמן קצר לאחר מכן, צפויה פעימה נוספת ממוקד שלישי. על פי דיווח של מיכאל שמש בכאן 11, כמה משפחות התבקשו להגיע לרעים ב-7 וחצי בבוקר.

עם זאת, לא מן הנמנע שהשעה הזו תוקדם - שני הצדדים הודיעו שהם כבר ערוכים וההסכם קובע שיש לסיים את השבת החטופים עד יום שני ב-12:00 בצוהריים.

תהליך הקליטה והטיפול

שלב 1: העברת החטופים מחמאס לצלב האדום - שיירת הארגון צפויה לכלול 9-8 כלי רכב, בהם מיניבוס ואמבולנס. על פי הדיווחים מעזה הם יועברו מחמאס לארגון ב-3 נקודות שונות. כאשר במערכת הביטחון מעריכים כי החטופים ישוחררו מחר מהעיר עזה, ממחנות המרכז ומח'אן יונס.

שלב 2: העברת החטופים לישראל - הצלב האדום יעביר את החטופים לידי כוחות יחידה מיוחדת של צה"ל בשטח הרצועה. במקום תיערך בדיקה ראשונית לזיהוי ודאי, ולווידוא שלא הוטמנו על גופם - ובכלל זה בתוך גופם - מטעני חבלה או אמצעי מעקב.

לפי הדיווח ב-ynet, לוחמי יחידה מיוחדת ייכנסו בנגמ"שים לשטח העזתי שמעבר לקו הצהוב, בשיירה משוריינת מלווים בכוחות שריון עם טנקים וחי"ר. הלוחמים יעצרו בנקודה שנקבעה מראש תחת אבטחה כבדה והיקפית, וירי מהאוויר יבוצע לשם בידוד מרחב הפעולה ולמניעת התקרבות גורמים לא רצויים. לשם יגיעו נציגי הצלב האדום וימסרו את החטופים לכוחות צה"ל.

שלב 3: קליטה ופגישה עם נציגי המשפחות - צה"ל יסיע את החטופים למתחם מיוחד ברעים שם הם ייקלטו, יעברו בדיקה רפואית ראשונית וייפגשו עם נציגי בני משפחותיהם.

שלב אחרון: התמקמות בבתי חולים - החטופים יוטסו במסוקים לבתי החולים שיבא, איכילוב, ובילינסון שם יעברו בדיקות רפואיות מקיפות וייפגשו עם משפחתם המורחבת, וייכנסו לתהליך שיקום פיזי ונפשי ממושך.

שלב קליטת החטופים החללים

בהתאם להסכם בין ישראל לחמאס, צפויים להימסר גם 28 חללים חטופים. לפי ההערכות, רק חלקם יושבו במהלך היום. לאחר זיהוי ודאי, יועבר המידע למשפחות ויושלם תהליך ההשבה לישראל.

בצה״ל לא יודעים בשלב זה כמה חטופים חללים יושבו מחר - ההערכה היא שחלקם יושבו מחר, וחלקם ביום-יומיים שלאחר מכן. השבת החטופים החללים תתבצע כנראה לאחר סיום תהליך השבת החטופים החיים - משעות הצהריים ואחר הצהריים ואילך.

כוחות צה"ל יקבלו את גופות החללים ויעבירו אותם ישירות למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי. משפחות החללים יעודכנו על קבלת החללים ובהמשך על תוצאות הליך הזיהוי. הליך זיהוי של כל חלל צפוי להימשך בין שעות בודדות לימים.

עם זאת בצה״ל מבהירים: ההסכם מחייב את חמאס להשיב את כלל החטופים. החטופים החללים שלא יושבו בימים הקרובים - חמאס מחויב למסור את כל המידע שיש לו ביחס לנקודת הימצאם ברצועה. צוות בין-לאומי מיוחד אמור גם הוא לפעול לאיתור החללים.

ביקור טראמפ

09:20: נחיתה בנתב"ג וקבלת פנים קצרה

10:15: פגישה עם רה"מ נתניהו בכנסת

10:45: מפגש עם משפחות חטופים בכנסת

11:00: נאום במליאת הכנסת - ינאמו גם: רה"מ, יו"ר האופוזיצה ויו"ר הכנסת

13:00: המראה מנתב"ג לפסגה אזורית וחתימה על ההסכם בשארם א-שייח'.