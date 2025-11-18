יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של נועם תיבון למפלגת יש עתיד. המהלך מהווה ניסיון לחזק את מפלגת יש עתיד באמצעות גיוס דמות ביטחונית שתעמוד בצמרת הרשימה לכנסת | בכל הסקרים האחרונים מפלגתו של לפיד נמצאת קרוב לאחוז החסימה (פוליטי)
ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שלח היום (ראשון) מכתב לשר הביטחון, אלוף פיקוד הצפון ובכירים נוספים במערכת הצבאית, בו הודיע כי "ממחר לא תתאפשר כניסה למטולה לאף חייל צה"ל" | לדברי אזולאי השהות המרובה של חיילי צה"ל במקום מהווה פגיעה בשיקום המושבה (בארץ)
רה"מ נתניהו השתתף אתמול בתרגיל של עוצבת ״חוד החנית״ בגליל | הוא פגש לוחמי צנחנים במילואים בזמן שקיימו תרגיל כחלק מסדרת תרגילים בצה"ל להגברת הכשירות למתקפה בלבנון. אלוף פיקוד צפון, אורי גורדין, העביר לראש הממשלה סקירה מבצעית (פוליטי, צבא)