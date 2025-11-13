חברת הכנסת טלי גוטליב הפרה לפני זמן קצר (חמישי) שוב צו איסור פרסום ופרסמה ברשתות החברתיות שלה את זהותו של הניצה הבכיר החשוד.

החשד המרכזי נגד הניצב, שנעצר אמש על ידי מח"ש, כי החליט להתערב בחקירה בניסיון להשפיע עליה - למרות שהיה מצוי בניגוד עניינים.

גורם בכיר המעורב בפרטי המקרה הסביר כי ישנו חשד לפיו הניצב התערב לטובת חברו איש עסקים המקורב אליו, במסגרת חקירת פרשה רגישה.

אמש לאחר שנחקר במשך יותר משבע שעות, שוחרר הבכיר סמוך לחצות - תוך איסור גורף על יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, ואף הורחק מתפקידו למשך 9 ימים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן נגביר יצא נגד החלטת המפכ"ל וטען כי הוא מתנגד למילוי מ"מ לתפקידו של הניצב הבכיר. במהלך שיחה שקיים בן גביר עם אשתו של הניצב אמר האחרון כי "חזקת החפות עומדת לו".

גוטליב כאמור חשפה לפני זמן קצר את זהותו של החשוד, כשהיא טוענת שהמעצר הוא חמור וזאת כדי להפחיד אנשים טובים במערכת מחקירת הפצ"רית.

"פושעות!!", כתבה גוטליב: "קרן בר מנחם ראש מח״ש והיועמשי״ת מיארה הן שתי פושעות. והן לא לבד אגב. זימונו של ראש.... לחקירה בקול תרועה שהסתיימה באקורד מעצר בית מלמדת על אפס ראיות ואפס חשד נגדו. אבל המסר ברור - כך ייעשה למי שלא ישמור על הצמרת של הצמרת. ובכן, לא לעולם חוסן".