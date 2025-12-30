כיכר השבת
"חיבלו בזדון"

בנט מעלה הילוך ושוב תוקף: "העבירה של אנשי נתניהו - עונשה מאסר עולם"

״סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש", כתב בנט כנגד יועצי נתניהו, "שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים״ (חדשות)

חבר הכנסת לשעבר בנט (צילום: Sraya Diamant/Flash90)

נפתלי בנט, שמתכוון להתמודד שוב בבחירות הקרובות, הוציא לפני זמן קצר (שלישי) הודעה בה הוא מתייחס לעבירה הבטחונית לכאורה של יועצי , והחבלה לטענתו בזדון ביחסי החוץ של ישראל מול מצרים.

לדברי : ״נתניהו טוען שלא ידע על הבגידה בלשכתו. עכשיו הוא יודע. ועכשיו כל עם ישראל יודע. מהחומרים שנחשפו עולה בבירור שאנשי נתניהו לא רק קיבלו משכורת מקטאר כדי להלבין את קטאר-חמאס, אלא גם ניצלו את מעמדם המיוחד בלשכה כדי להשחיר את מצרים - או בלשונם של הבוגדים: "אנחנו צריכים ללכת על הראש של מצרים",.וכל זה נעשה כדי לשרת את האויב קטאר-חמאס בשעת מלחמה".

עוד כתב בנט: "כשאני השתמשתי במילים "הבגידה החמורה בתולדות ישראל", לא עשיתי את זה בקלות ראש. למונח בגידה יש משמעות של פעולה מכוונת נגד האינטרס הבטחוני-מדיני של מדינת ישראל".

דבריו של נפתלי בנט (צילום: דוברות)

"סעיף 121 לדין הפלילי קובע", הוסיף בנט: "במפורש שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים. ועכשיו כשכל עם ישראל יודע את העובדות האלה, חובתו של נתניהו להפסיק כבר לממן את ההגנה של יועציו שבגדו, הוא צריך להוקיע אותם, ולתת תשובות לאזרחי ישראל".

לסיום כתב בנט: "חיילי צה״ל וכל עם ישראל חייבים לדעת שקודש הקודשים של ישראל, לשכת ראש הממשלה, נקייה לגמרי מאינטרסים של מדינות אויב.״

הרקע להודעת בנט, היא מה שנחשף לאחרונה ולפני זמן רב בנוגע ליועצו לשעבר של נתניהו, ישראל איינהורן, שניסח דף מסרים לציבור הישראלי לטובת קטאר - כדי לשפר את תדמיתה.

באחד מהדוגמאות שהובאו, הייתה התכתבות בין איינהורן לאלי פלדשטיין, שם הוא שלח לו הודעה בה כתב, כי בשיחות סגורות עם האמריקנים לישראלים הם אמרו כי אי אפשר לסמוך יותר על מצרים, מכיוון שהם עסוקים רק ברווח הכלכלי שיצא להם מחמאס ומעכשיו קטאר תוביל את המו"מ בעסקת החטופים. ההודעות הועברו לכאורה גם ליועץ נוסף של רה"מ, יונתן אוריך.

