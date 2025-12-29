טראמפ הבטיח לנתניהו: "החנינה בדרך", הרצוג מיהר להכחיש

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הערב (שני) לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפני פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפלורידה, לפיהם הוא הבטיח לו כי "החנינה בדרך".

"חייבים לתת לנתניהו חנינה. הוא גיבור", הצהיר טראמפ בפתח הפגישה. לטענתו, "דיברתי עם הנשיא והוא אמר לי שזה בדרך. אני לא יכול לעשות יותר מזה".

הרצוג מצידו מיהר להוציא הודעת הבהרה בה הכחיש את דבריו של טראמפ: "לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה".

לדבריו, "לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקני, בה קיבל הסבר על התהליך בו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תהיה לפי הנהלים וכך הוסבר לנציגו של טראמפ, בדיוק כפי שמסר הנשיא הרצוג לציבור בישראל".

על פי פרסום בחדשות 12, לקראת הפגישה של טראמפ ונתניהו, אנשי השגרירות האמריקנית שוחחו באופן לא ישיר עם אנשי הנשיא הרצוג, במהלכה עלה נושא החנינה. אנשי הרצוג הדגישו בפני אנשי טראמפ שהבקשה מטופלת במקביל ובכל מקרה, השלמת הבחינה של גורמי המקצוע תיקח עוד זמן.

לפני כחודש נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא המדינה, לאחר שטראמפ הגיש בקשה רשמית להרצוג בנושא. "האינטרס האישי הוא לנהל את המשפט, אך האינטרס הציבורי מורה אחרת", הסביר נתניהו. בתחילת החודש, במהלך מסיבת עיתונאים עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש הממשלה הצהיר: "לא אפרוש מהחיים הפוליטיים תמורת חנינה".