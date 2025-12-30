יאיר לפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הרדיפה נגד הציבור החרדי נמשכת והבוקר (שלישי) מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ביחד עם חברי הכנסת ולדימיר בליאק, משה טור-פז ונאור שירי מ'יש עתיד' עתרו לבג”ץ למתן צו על תנאי ובקשה למתן צווי ביניים דחופים נגד החלטת ועדת הכספים אשר הכשירה העברת סך של 1,090,000,000 ש"ח למוסדות חינוך חרדים, שלטענת העותרים "לא מכשירים את הילדים החרדים לחיים מודרניים, בניגוד לחוק". לפי 'יש עתיד', ועדת כספים ניצלה ועקפה את כל המגבלות הקיימות המונעות העברת תקציבים למוסדות שאינם מפוקחים, ואינם מלמדים לימודי ליבה. העתירה, שהוגשה על ידי עוה”ד עודד גזית ואלירם בקל ממשרד גזית-בקל מתארת כיצד העברות הכספים בוצעו באופן בלתי חוקיות ודינן בטלות.

יאיר לפיד בישיבת הסיעה נגד ההעברות התקציביות ( צילום: מתוך הטוויטר של יאיר לפיד )

בעתירה נכתב כי "מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי המופנית נגד המשיבים, לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת ועדת הכספים (מיום 25.12.2025) אשר הכשירה העברת סך של 1,090,000,000 ש"ח (מיליארד ותשעים מיליון שקלים) מתוך "רזרבה כללית" למוסדות חינוך חרדיים נוכח העובדה, כי מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג- 1953, התקנות שהותקנו מכוחו, חוזר מנכ"ל משרד החינוך, והנחיות היועצת המשפטית לממשלה - בעצם העברת תקציבי עתק למוסדות שאינם עומדים בחובת לימודי הליבה, או למצער אין פיקוח או ראיה כי הם מקיימים חובות אלה".

עוד נכתב כי "החלטת ועדת הכספים נעשתה תוך שהוועדה נמנעת מלאשר פנייה תקציבית אחרת של משרד האוצר לאישור 11 תקנים של מפקחים במשרד החינוך שיוודאו את עמידת מוסדות החינוך בהוראות הדין. למעשה, המשיב 1, יו"ר ועדת הכספים, הביא לדיון ולהצבעה את כל פניות משרד האוצר להעברות מתוך הרזרבה התקציבית, למעט ההעברה שתכליתה, בין היתר, לוודא קיום לימודי ליבה.

"למעשה, ברור כי ועדת הכספים ביקשה לנצל העברות "רזרבות" בסוף השנה, על-מנת לעקוף את כל המגבלות הקיימות המונעות העברת תקציבים למוסדות שאינם מפוקחים, ואינם מלמדים לימודי ליבה, והכל בחסות הערפול והבקרה המועטה יחסית בכל הנוגע להעברות מתוך "רזרבה".

"יודגש, כי אם לא יינתן צו ביניים לאלתר, עוד ביום 30.12.2025, קיים חשש שמא ההעברות הכספיות תושלמנה, לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור, והעתירה תהפוך לתיאורטית. בכך עלול להיות מושלם מהלך בלתי חוקי, החותר תחת עקרונות יסוד שכנסת ישראל, ממשלת ישראל, ובית משפט נכבד זה הגדירו לאורך שנים, והכל - בשל צרכים קואליציוניים מיידיים".

העתירה, כאמור, עוסקת בהעברה שאושרה בוועדת הכספים אותה ביקש משרד האוצר לשימוש ברזרבה הכללית לשנת 2025. מדובר בהעברת 425.9 מיליון ש״ח - לחינוך העצמאי, 360.1 מיליון ש״ח - לרשת מעין החינוך התורני, 136.8 מיליון ש״ח - למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, 151.4 מיליון ש״ח - למוסדות הפטור. והעברות נוספות בסך 11 מיליון ש״ח - לחינוך העצמאי ו-6 מיליון ש״ח - לרשת מעין החינוך התורני.