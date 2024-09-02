מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים מתוך הרזבה התקציבית של שנת 2025 | לפי המפלגה של יאיר לפיד: "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך ניסיון להעלים אותו מעיני הציבור" (פוליטי)
מדוע בכלל לברך "שלא עשני גוי" ומה אנו עונים לעצמנו? | 'שיח מחנכים' על הנקודה הפנימית
שמתפספסת אצל כולנו | תשאלו ילד רגיל - האם
הוא באמת שמח עם התורה והמצוות? | "מוסדות חינוך" ההצגה חייבת להימשך
| ומה ענה רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל לילד שפגש ברחוב (יהדות)
לאחר החלטת הממשלה על ביטול "חוק נהרי", החלטה שהביאה לפגיעה בתקצוב מוסדות החינוך על-ידי הרשויות המקומיות, ביטל משרד החינוך העברת תקציבים בגובה של 45 מיליון שקל שיועדו לטובות שעות לימוד. כעת, למעלה מ-40 מוסדות חינוך עתרו לבג"ץ: "ההחלטה נעשתה בחוסר סמכות ובניגוד לדין" (חדשות)
שופטי בית המשפט העליון הורו למשרד החינוך לגבש בתוך מאה ימים מתווה לעריכת מבחני מיצ"ב בבתי הספר החרדים ולהפעיל סנקציות נגד רשתות החינוך החרדיות במידה ומבחני המיצ"ב לא ייערכו. סגן השר מוזס: "אעלה זאת היום בישיבת הסיעה ולפני מועצת גדולי התורה לקבלת הכרעה" (חרדים)