יום העבודה השגרתי בכנסת קיבל היום (שני) תפנית בלתי צפויה, כאשר ציטוט יהודי עתיק נשמע דווקא מכיוון ספסלי האופוזיציה הערבית. יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, ח"כ איימן עודה, בחר לפתוח את ישיבת הסיעה בטון תוכחה נוקב, תוך שהוא מגייס לעזרתו את ארון הספרים היהודי.

הציטוט שהדהים את הנוכחים בפתח דבריו, התייחס עודה לשיח הציבורי בישראל סביב ההצפות הקשות שפקדו את רצועת עזה בימים האחרונים. בעוד ברשתות החברתיות ובתקשורת נשמעו קולות המביעים סיפוק מהמראות בצל המלחמה, בחר עודה לצטט את דברי חז"ל על קריעת ים סוף: "מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?"

מדובר במדרש המפורסם המתאר את תגובת הקדוש ברוך הוא למלאכים שביקשו לשיר בזמן שטבעו המצרים בים. עודה ביקש להעביר מסר חד לממשלה ולציבור בישראל, לפיו אין מקום לחגיגות מול סבל אנושי, גם אם מדובר באויב.

הדברים עוררו תגובות מעורבות בקרב חברי הכנסת מהימין, שתהו על ה"שימוש הציני", כדבריהם, שעושה חבר כנסת מהסיעות הערביות במקורות חז"ל כדי לבקר את פעולות המדינה בזמן מלחמה. כך או כך, עודה הצליח להבטיח שגם ביום דיונים עמוס, כולם ידברו על הפתיחה הבלתי שגרתית של ישיבת הסיעה שלו.