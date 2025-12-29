כיכר השבת
הציניות של איימן עודה: השתמש במאמר חז"ל ותקף את ישראל | תיעוד

דרמה בחדרי הסיעות בכנסת: ח"כ איימן עודה הפתיע את הנוכחים כשפתח את ישיבת סיעת חד"ש-תע"ל בציטוט ממדרש חז"ל. עודה השתמש במאמר "מעשה ידיי טובעים בים" כדי לתקוף את השמחה בישראל על נזקי ההצפות ברצועת עזה, וגרר שורה של תגובות במסדרונות (פוליטי)

איימן עודה בישיבת סיעה, (צילום: ערוץ כנסת)

יום העבודה השגרתי בכנסת קיבל היום (שני) תפנית בלתי צפויה, כאשר ציטוט יהודי עתיק נשמע דווקא מכיוון ספסלי האופוזיציה הערבית. יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, ח"כ איימן עודה, בחר לפתוח את ישיבת הסיעה בטון תוכחה נוקב, תוך שהוא מגייס לעזרתו את ארון הספרים היהודי.

הציטוט שהדהים את הנוכחים בפתח דבריו, התייחס עודה לשיח הציבורי בישראל סביב ההצפות הקשות שפקדו את בימים האחרונים. בעוד ברשתות החברתיות ובתקשורת נשמעו קולות המביעים סיפוק מהמראות בצל המלחמה, בחר עודה לצטט את דברי חז"ל על קריעת ים סוף: "מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?"

מדובר במדרש המפורסם המתאר את תגובת הקדוש ברוך הוא למלאכים שביקשו לשיר בזמן שטבעו המצרים בים. עודה ביקש להעביר מסר חד לממשלה ולציבור בישראל, לפיו אין מקום לחגיגות מול סבל אנושי, גם אם מדובר באויב.

הדברים עוררו תגובות מעורבות בקרב חברי הכנסת מהימין, שתהו על ה"שימוש הציני", כדבריהם, שעושה חבר כנסת מהסיעות הערביות במקורות חז"ל כדי לבקר את פעולות המדינה בזמן מלחמה. כך או כך, עודה הצליח להבטיח שגם ביום דיונים עמוס, כולם ידברו על הפתיחה הבלתי שגרתית של ישיבת הסיעה שלו.

בקלאות, מישהו?
לא נשכח לא נסלח
המלאכים לא הורשו לומר שירה כי לא נעשה הנס בשבילם, אבל ישראל שבשבילם נעשה הנס אמרו שירה ואף היו חייבים לומר שירה. וד"ל
