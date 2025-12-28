כתב תביעה חריג בחומרתו ובהיקפו הוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ומסמן קו אדום חדש במלחמה נגד תיאוריות הקונספירציה ברשת.

התובע, בן זוגה של אחת ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, פרופ' שקמה ברסלר, דורש פיצויים בסך למעלה מ-8 מיליון שקלים מ-21 נתבעים, ובראשם חברת הכנסת טלי גוטליב.

מעורבות בטבח וקשר עם סינוואר כתב התביעה גולל מסע השמצה שנמשך כשנתיים וכלל 181 פרסומים ברשתות החברתיות (X, פייסבוק, טלגרם ווואטסאפ).

לטענת התובע, הנתבעים הפיצו "לשון הרע שקרית ומעוררת חלחלה", שייחסה לו באופן ישיר תיאום של טבח ה-7 באוקטובר מול יחיא סינוואר, ריגול נגד מדינת ישראל והעברת מידע מסווג לחמאס.

בין הטענות הקונספירטיביות שהופצו: זיהויו כסוכן "אוסקר" שסירב לשתף פעולה עם מבקר המדינה, וטענות על היותו חלק מ"מזימה" של אהוד ברק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה נכתב כי מדובר במקרה שטרם נראה כמותו בתולדות המשפט הישראלי מבחינת עוצמת השקר והיקף ההפצה.

חסינות או הסתה? זוהי התביעה השנייה בפרשה, לאחר שפרופ' ברסלר עצמה הגישה תביעה נגד גוטליב בפברואר האחרון.

חברת הכנסת גוטליב, מצדה, ממשיכה להישען על טענת החסינות המהותית שלה, וטוענת כי הדברים נאמרו במסגרת מילוי תפקידה הפרלמנטרי.

התובע מדגיש כי הפיצוי המבוקש נועד להרתיע משתמשי רשת מהפצת "עלילות דם" קונספירטיביות הפוגעות בביטחון המדינה ובשמם הטוב של אזרחים, במיוחד בתקופת מלחמה רגישה.