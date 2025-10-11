נפטר מפצעיו לוחם המילואים שנפגע מפיצוץ רימון צה"לי 

דובר צה"ל התיר לפרסם כי נקבע מותו של רס"ר במיל' שמואל גד רחמים (31) מגבעת זאב, שנפצע קשה ביום שלישי האחרון מפיצוץ רימון צה"לי, במוצב בחאן יונס שבדרום רצועת עזה.

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים, בן 31 ממגבעת זאב, לוחם מגדוד 7015 בחטיבה הדרומית, נפצע ב־7 באוקטובר בקרב בדרום הרצועה כתוצאה מפיצוץ רימון צה"לי בחאן יונס.

שמואל טופל בשטח ובהמשך פונה, אך מצבו היה קשה מאוד. אתמול נמסר על מותו. בעקבות האירוע, הוקמה ועדת מומחים בראשות מח"ט, בשיתוף אלוף זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, אשר תבחן את נסיבות התאונה המבצעית; ממצאיה טרם הושלמו. בפיצוץ נפצעו גם לוחמי מילואים נוספים — אחד באורח קשה ושניים באורח בינוני.

יוזכר כי רס"ל (במיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נהרג ביום חמישי בצהריים מירי צלף של חמאס בפאתי מחנה הפליטים שאטי בצפון עזה, שעות לפני כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. מיכאל ז"ל הועלה לאחר מותו לדרגת רס"ל (במיל') והותיר אחריו משפחה ושבעה אחיינים.

מדובר באירועי פגיעה אנושיים נוספים במבצע שנמשך, כאשר לוחמי צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בעזה, לצד הכנה ליישום מתווה הפסקת האש והשבת החטופים.

בתוך כך, כוח צה"ל זיהה הערב (מוצ"ש) שני חשודים בהברחה בגבול מצרים ששהו בשטח ישראל: אחד החשודים נוטרל והשני נעצר, לא היו נפגעים לכוחותינו