דובר צה"ל מודיע היום (שישי) כי החל מהשעה 12:00, כוחות צה״ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים.

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

בסיומו של מבצע לוגיסטי אדיר, השלימו הבוקר כוחות צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים ברצועת עזה ונסוגו לקווים החדשים שסוכמו במסגרת ההסכם להשבת החטופים ולסיום המלחמה. מרגע השלמת הנסיגה, החל מרוץ הזמן – 72 השעות שנקבעו לחמאס להשיב את כל החטופים עד יום שני בצהריים.

בצה"ל ציינו כי בשעה 12:00 בצהריים נכנסה הפסקת האש לתוקף באופן רשמי, אך הדגישו כי "המוכנות המבצעית נשמרת", על רקע מתח רב בשטח ואירועי ירי נקודתיים סביב כוחות צה"ל.

בפיקוד הדרום ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ניהלו בשבוע האחרון מבצע מורכב לפירוק אלפי תשתיות – גנרטורים, עמדות תצפית, מתקני מגורים ומוצבים הנדסיים – ולשינועם אל מחוץ לרצועה באמצעות מאות משאיות ודחפורים. הכוחות נערכו מחדש במגננים חדשים לאורך קו הגבול.

קצינים בפיקוד הדרום מסרו כי לפחות שניים מהמוצבים החדשים מוקמים ממזרח ל"קו הצהוב" שעליו דווח בתקשורת, סמוך לרכס ה-70 המקביל לקיבוץ בארי. צה"ל עצמו לא מתייחס רשמית למיקומי הקווים, בהנחיית הדרג המדיני.

בתוך כך, מח״ט 188, אל״מ מ׳, אמר בקשר ללוחמיו עם היציאה מעזה: ״תחנות 188 כאן קודקוד, זמן לשאת את ראשכם בגאווה. מאז 7 בנובמבר 2023 פעלתם בנחישות, ברעות ובדבקות במטרה - עמדתם במשימה. הברק בעיניים שלכם לא כבה לרגע והמצפן הערכי היה קיים בכל משימה שעשיתם. במהלך התמרון היינו קרובים פיזית לחטופים, כל מה שעשיתם - יצר את התנאים להשבת אחינו הביתה. זו המשמעות העמוקה ביותר של הלחימה שלנו - להפוך את העוצמה הצבאית לתקווה.

״כל אחד מכם הוא חלק מפרק היסטורי, צבאי ולאומי״, אמר המח״ט, ״במהלך הדרך איבדנו חברים, נושאים בכאב את זכרם, הישגינו הם גם ניצחונם. המשימה הנוכחית הסתיימה, עשיתם את מדינת ישראל בטוחה יותר, אך עלינו להישאר תמיד דרוכים, חדים ומוכנים. חובת ההגנה על אזרחי ישראל היא המצפן שלנו. כאן קודקוד, בהצלחה, סוף״.

במקביל, ההיערכות המדינית נמשכת: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנחות בנתב"ג בשעה 9:20 בבוקר, שם תיערך לו קבלת פנים רשמית. ההערכה היא כי טראמפ ינאם בכנסת ביום שני, ערב שמחת תורה - בסמוך למועד האחרון לשחרור החטופים.

מיד לאחר נאומו בכנסת, טראמפ צפוי לסיים את ביקורו הקצר בישראל, ללא השתתפות בטקסים ובאירועים נוספים.