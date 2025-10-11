נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי לנחות ביום שני, בשעות הבוקר של הושענה רבה בישראל.

בשל סידורי האבטחה סביב ביקור המשלחת האמריקאית, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב"ג – החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד 14:00 בצהריים.

רשות שדות התעופה (רש"ת) ממליצה לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר לאורך כל היום. הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר עדכוני חברות התעופה.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מ־08:00 בבוקר – יעברו להמראה מטרמינל 3. בנוסף, צפויים שינויים וביטולים במספר קווים של טיסות לרמון ומרמון, ומערך המוניות וההסעות יושבת זמנית בין 06:00 ל־14:00.