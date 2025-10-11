כיכר השבת
ארבע שעות בלבד

ביקור טראמפ בהושענא רבה: כל מה שחשוב לדעת על שיבושי התנועה והנסיעות להיכלי התורה

ביום שני, הושענה רבה, עקב ביקור נשיא ארה"ב טראמפ בישראל, צפויים שיבושי תנועה בצירים לנתב"ג בין 06:00 ל־14:00; | לוח הזמנים הקצר והנמרץ שיכלול בתוכו נאום במליאת הכנסת צפוי לאפשר לתלמידי הישיבות היערכות לנסיעה מוסדרת להיכלי התורה (בארץ, חרדים)

נחיתת טראמפ בפעם הקודמת בישראל (צילום: דוברות)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי לנחות ביום שני, בשעות הבוקר של הושענה רבה בישראל.

בשל סידורי האבטחה סביב ביקור המשלחת האמריקאית, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב"ג – החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד 14:00 בצהריים.

רשות שדות התעופה (רש"ת) ממליצה לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר לאורך כל היום. הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר עדכוני חברות התעופה.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מ־08:00 בבוקר – יעברו להמראה מטרמינל 3. בנוסף, צפויים שינויים וביטולים במספר קווים של טיסות לרמון ומרמון, ומערך המוניות וההסעות יושבת זמנית בין 06:00 ל־14:00.

היערכות לנחיתת טראמפ (צילום: דוברות המשטרה)

העיתונאי ירון אברהם פרסם את לוח הזמנים של טראמפ בישראל, כאמור ביום הושענה רבה

09:20 נחיתה

טקס מצומצם בלי נאומים בנתב"ג: שטיח, דגלנים, תרועות כבוד ולחיצות ידיים - בלי סגל א

10:10 המתנה בכניסה לכנסת וקבלת פנים

חתימה במבואת הכנסת על ספר האורחים

פגישה של רה״מ והנשיא בלשכת רה״מ בכנסת

פגישה של הנשיא ורה"מ עם משפחות החטופים - אולם שאגאל

11:00 מליאה

13:00 המראה בחזרה

בקרב ציבור שומרי המצוות מציינים כי לוח הזמנים הקצר של ביקור טקאמפ ביום הושענה רבה, יאפשר בע"ה השתתפות נרחבת בבתי הכנסת והיכלי התורה וכן היערכות מסודרת של תלמידי הישיבות לנסיעה להיכלי הישיבות לקראת חג שמחת תורה הבעל"ט

