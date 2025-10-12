משפחות חטופים חללים, שיקיריהם נמצאים בעזה, קיבלו הודעה ולפיה יקיריהם לא צפויים לשוב בשלב הראשון של העסקה - שתצא לדרך מחר. כך דווח היום (ראשון) ב-N12.

בחמאס טוענים כי אינם יודעים היכן נמצאים כל החטופים החללים, וכי יקח להם זמן להגיע לכולם. הערכה בישראל ששחרור החטופים החללים יארך מעט זמן.

בעזה ישנם 28 חטופים חללים, בהם גם 4 עובדים זרים. בישראל מעריכים כי חמאס יתקשה לאתר את כולם במהירות וידרש לכך זמן מסוים.

מחר בבוקר, לפי ההערכות, צפויים לשוב עשרים החטופים החיים. לפי דיווחים, מחר בערב תחל החזרת החטופים החללים. כאמור ככל הנראה חלקם אך לא כולם.

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש מסר היום כי אחרי שהחטופים החיים יגיעו לרעים, בגבול הרצועה, שם יעברו הליך קליטה ראשוני, אנשי הצלב האדום יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את ארונות החללים החטופים.

"בנוגע לכח המשימה שהוקם לאתר חללים חטופים שלא יחזרו מחר, של ארה"ב ישראל קטאר מצרים וטורקיה - ברגע שהחללים יחזרו הכח הזה יתחיל לעבוד. במקום שבו תידרש פעילות הנדסית נאפשר הכנסת ציוד הנדסי, או מומחים אם יצטרכו", נמסר.

בשבוע שעבר בערוץ I24NEWS דווח כי במסגרת ההסכם מול חמאס מופיע סעיף מסווג באחד הנספחים - שמתייחס לאפשרות שיצוצו בעיות סביב שחרור החטופים החללים. ההסכם מתייחס לאפשרות שלא כל החטופים יאותרו בפרק זמן מסוים, וכולל בתוכו מנוף לחץ על חמאס במקרה שכזה.

הסעיף יכנס לתוקף במקרה שבו לא ישוחררו כל החטופים החללים בפרק זמן נקוב, ויהווה מעין 'שוט' על חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ביום חמישי האחרון, במהלך התכנסותו עם שריו לפני הגעתו ארצה לחתימת ההסכם, לחטופים החללים ואמר כי יהיה קשה למצוא ולהשיב את חלקם.

החטופים החללים צפויים להימסר בתוך עזה לכוח צה"ל ומשם לעבור ישירות בהסעות לגבול הרצועה ולבדיקות במכון לרפואה משפטית.