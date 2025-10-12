( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארגון הטרור חמאס העביר מסר לישראל ולפיו מוכן להתחיל בשחרורם של עשרים החטופים החיים כבר היום (ראשון). כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דה פקטו ארגון הטרור בכך גם אישר למעשה כי בידיו עשרים חטופים חיים.

לדיווח אין כל אימות ממקור אחר ובישראל פסימיים באשר לאפשרות כזו. יחד עם זאת ערוכים גם לאפשרות ששחרור החטופים יקרה כבר כיום. לפי שעה אין דיווח על מועד מדויק שבו החטופים ישוחררו. יחד עם זאת ההערכה בישראל היא שהשחרור יושלם עד נחיתתו של נשיא ארצות הברית טראמפ בישראל - בשעת בוקר של יום שני. ההערכה היא שהחטופים ישוחררו בשעות הלילה המאוחרות, לקראת הבוקר.

מחבלי חמאס ( צילום: מהרשתות הערביות )

בשל מצבם הרפואי, בישראל נערכים לפנות באופן מיידי את כל החטופים לטיפול בבתי חולים כאשר רופאים בשטח יחליטו לאן לפנות את כל אחד מהחטופים.

בישראל מעריכים כי חמאס יעביר את כל 20 החטופים החיים בפעימה אחת לידי הצלב האדום, ולא בפעימות שונות במהלך הבוקר. יצוין כי חמאס התחייב לשחרר את החטופים ללא טקסים.

מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, עדכן הלילה את משפחות החטופים ואמר: "מאתמול, יום שישי (10/10/2025) בשעה 12:00 בצהריים החלה ספירת 72 השעות על פי ההסכם. אנו ערוכים למבצע ״שבים לגבולם״ ולכל אפשרות כבר מליל אמש ואנו מעריכים כי תהליך שחרורם של יקיריכם-יקירינו החטופים יתחיל ביום שני בבוקר. במסגרת זו יעברו לידינו החטופים החיים וצפויים לעבור לידינו חטופים חללים".

לדבריו: "ההערכות לקליטת החטופים החיים בשטח רצועת עזה, במחנה רעים, בבתי החולים ובכלל מערכי הממשלה הושלמו. ההערכות לקליטת חטופים חללים הושלמה והם יועברו במעמד כואב ומכבד, בנוהל הראוי למכון לרפואה משפטית לביצוע תהליך הזיהוי".

הירש הוסיף: "במקביל ולאחר הליך הזיהוי תתחיל פעולתו של כוח המשימה הבין לאומי לאיתורם והשבתם של כל יקירינו החטופים החללים, אלה שלא יושבו במהלך 72 השעות שהוגדרו בהסכם".

באשר לחשש שיהיו חללים חטופים שלא יושבו בימים הקרובים אמר הירש: "אנו דורשים, מצפים ופועלים לכך שיהיה מאמץ של 100% מצד החמאס ובסיוע הכוח הבין לאומי כדי לעמוד במשימה ולהשיב את החטופים החללים כולם לקבר ישראל". הירש הדגיש: "זהו מבצע נרחב מאוד הכולל את כל מערך השו״נ, כוחות צה״ל, כוחות מערכת הביטחון ומשרדי ממשלה רבים.