טאבלט, אוזניות, מחשב נייד וטלפון: ערכות הקליטה שהוכנו לחטופים | צפו

מנהלת החטופים השלימה את ההיערכות לקליטת החוזרים משבי חמאס. הערכות כוללות ציוד טכנולוגי, ביגוד וציוד אישי. :המנהלת תמשיך ללוות את כל השבים ואת בני משפחותיהם, במעטפת ליווי, תמיכה, שיקום וסיוע", נמסר (בארץ)

(צילום: דוברות מנהלת החטופים והשבים, משרדראש הממשלה)

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה השלימה את היערכותה לקליטת החטופים, שצפויים לשוב משבי חמאס בעזה אחרי שנתיים בדיוק - ככל הנראה מחר בבוקר.

ערכות הקליטה שהוכנו עבור כל חטוף כוללות ביגוד וציוד אישי, כלי רחצה, מחשב נייד, טלפון סלולרי, טאבלט, אוזניות ועוד.

"בלב נרגש, מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה השלימה את היערכותה לקליטת החטופים השבים הביתה לאחר שנתיים ימים בשבי חמאס", נמסר.

כך נראות הערכות המוכנות (צילום: דוברות מנהלת החטופים והשבים, משרדראש הממשלה)

היערכות כוללת תיאום של כל מעטפת הליווי והתמיכה בשבים ובמשפחותיהם, לה שותפים משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך, הביטוח הלאומי וגופים רבים נוספים.

"בתוך כך, המנהלת אינה שוכחת גם את החטופים החללים ואת בני משפחותיהם, ונערכת ביראת כבוד גם לקליטת השבים החללים ולליוי משפחותיהם. המנהלת תמשיך ללוות את כל השבים ואת בני משפחותיהם, במעטפת ליווי, תמיכה, שיקום וסיוע".

(צילום: דוברות מנהלת החטופים והשבים, משרדראש הממשלה)

