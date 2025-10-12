האם עצמותיו של המרגל הישראלי הגדול והמפורסם ביותר בכל הזמנים, אלי כהן, שנרצח על קידוש השם בסוריה לפני יותר משישים שנה, יושבו סוף סוף לישראל?

לפי דיווח היום (ראשון) באל חדת' הסעודי, שרידיו של המרגל הישראלי, שמכונה "האיש שלנו בדמשק", עשויים להימסר לישראל - כבר בקרוב. יצויין כי לדיווח אין לפי שעה כל אימות או אישור רשמי.

אלי כהן היה מרגל ישראלי שפעל בסוריה, והוצא להורג לאחר שנתפס. נודע כאחד מגדולי המרגלים של ישראל. לוי אשכול, שהיה ראש ממשלת ישראל בעת מלחמת ששת הימים אמר: "מעשיו של אלי כהן חסכו למדינת ישראל חטיבות רבות של חיילים, והמידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא בפז, והביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים".

הדיווח הדרמטי מגיע ברקע החלפת השלטון בסוריה לפני כשנה, בעקבות נפילת אסד ועלייתו של א-שרע לשלטון. ובמקביל למגעים של השלטון החדש מול ישראל.

לפני מעט פחות מחודש אמר נשיא סוריה אל ג'ולאני כי ההסכם הביטחוני עם ישראל יכול להביא לתוצאות בקרוב. הוא הוסיף שמדובר בהסכם קריטי בטענה שההסכם יביא לכך שישראל "תכבד" את המרחב האווירי של סוריה.

עוד אמר כי אם ההסכם הביטחוני יוכיח את עצמו ניתן יהיה להתקדם גם להסכמים נוספים מול ישראל. הוא סייג ואמר שבינתיים הסכם שלום מלא או נורמליזציה איינה דבר שעומדת על הפרק.

המגעים על ההסכם הביטחוני נעשים כשברקע מופעל לחץ ישיר מוושינגטון. דונלד טראמפ מעוניין להציג הישג דיפלומטי כבר לקראת העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש.

לפי גורמים המעורים במגעים, סוריה מבקשת בעסקה בעיקר להחזיר שטחים שאיבדה בחודשים האחרונים, להשיב את קו ההפרדה שנקבע בהסכם 1974 ולהפסיק את התקיפות האוויריות והפשיטות הישראליות – אך איננה מתכוונת להיכנס כעת להסכם שלום מלא.

בישראל לא ממהרים לוותר על הישגים שהושגו מאז נפילת בשאר אסד והכניסה של צה"ל עד כעשרים קילומטר מדמשק. "האמריקנים לוחצים על הסכם מהיר – זה אישי עבור טראמפ", אמר גורם ביטחוני ישראלי, "אבל ישראל לא מציעה הרבה".