פשיטה של כוחות אמריקניים וכוח מקומי בסוריה באוקטובר, שנועדה ללכוד בכיר בארגון דאעש, הסתיימה בחיסולו של אדם אחר לחלוטין: חאלד אל-מסעוד, סורי בן המקום, שפעל במשך שנים כסוכן סמוי שהעביר מידע מודיעיני על פעילי דאעש לשלטון המעבר שמונה לאחר נפילת בשאר אסד. כך מסרו בני משפחתו וגורמים רשמיים בסוריה לסוכנות AP.

על פי העדויות, אל-מסעוד פעל תחילה עבור המורדים בהנהגת אחמד א-שרע, כיום נשיא המעבר של סוריה - ובהמשך הועבר לתפקיד רשמי במנגנוני הביטחון הפועלים תחת ממשלת המעבר. הוא פעל באזור הבדייה, מדבריות דרום סוריה, שם נותרו פעילים של שאריות דאעש.

הפשיטה ב-19 באוקטובר התרחשה בעיר דומייר, מזרחית לדמשק. בשעה שלוש לפנות בוקר התעוררו התושבים לקול כלי רכב כבדים ומסוקים.

תושבים מספרים כי כוחות אמריקניים פעלו במקום לצד ״הצבא הסורי החופשי״, כוח אופוזיציה שאומן בעבר על ידי ארצות הברית וכיום כפוף למשרד ההגנה של ממשלת המעבר.

בני משפחת אל-מסעוד אומרים כי חיילים אמריקנים הגיעו לביתו כשהם מצוידים ברכבי האמר. אמו סיפרה כי הוא הכריז לעברם שהוא איש ביטחון ממשלתי, אך לדבריה הכוחות פרצו את הדלת וירו בו.

הוא פונה פצוע, אך בהמשך קיבלה המשפחה הודעה כי גופתו מחכה להם בבית החולים. ״איך מת? איננו יודעים״, אמרה האם. ״אני רוצה שמי שלקח אותו מילדיו יישא באחריות״.

המשפחה טוענת כי המידע שהוביל לפשיטה הגיע מהצבא הסורי החופשי - וכי הוא שגוי או מוטה. גורמים ביטחוניים בסוריה אישרו כי אל־מסעוד אכן שירת בתפקיד ביטחוני בממשלת המעבר וכי עסק באיתור תאי דאעש.

למרות חומרת האירוע, איש משני הצדדים: לא צבא ארצות הברית ולא ממשלת המעבר של סוריה, לא הגיב פומבית. זאת, בעוד וושינגטון וא-שרע החלו בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה ביטחוני נגד דאעש. שבועות לאחר הפשיטה אף ביקר א-שרע בבית הלבן.

לדברי וסימ נסר, חוקר בכיר במרכז סופאן, מותו של אל־מסעוד עלול להיות ״מכה משמעותית״ למערך המודיעין נגד דאעש: "הוא היה אחד מאנשי השטח המשמעותיים ביותר, שפעלו שנים בתוך ליבת הארגון במדבריות הדרום".

נסר טוען כי הפשיטה עצמה היא תוצאה של ״פערי תיאום חמורים בין הקואליציה לבין דמשק״.

במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר השבוע כי כוחותיו פעלו יחד עם משרד הפנים הסורי לאיתור והשמדת חמש עשרה מחסני אמל״ח של דאעש בדרום המדינה, עוד סימן להתקרבות בין הצדדים.

הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש לא פרסמה כל הודעה על חיסולו של בכיר דאעש באותו יום, בניגוד לנוהג המקובל. פיקוד המרכז מסר ל-AP כי הוא ״מודע לדיווחים אך אין מידע למסור״.

גם משרדי ההגנה והפנים בסוריה, וכן שליח ארצות הברית לסוריה טום בארק, נמנעו מתגובה.