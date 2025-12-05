( צילום: דובר צה"ל )

זה קרה בשעת לילה מאוחרת ביום שישי האחרון. "הגענו בחשאיות ובמהירות, נכנסו בצורה חזקה כדי לתפוס את היעדים", משחזר רס"ל (במיל') נ, מפק"ץ בחטיבה 55, את ההיתקלות במבצע בבית ג'ן - כפר בדרום סוריה, המרוחק כ-11 ק"מ מגבול ישראל.

המטרה, הייתה מעצר 3 מחבלים המשויכים ל'אל ג'מאעה אל אסלאמיה', ארגון טרור סוני, המזוהה כזרוע של תנועת 'האחים המוסלמים' בלבנון, ובשנים האחרונות - פעיל גם באדמת סוריה. אך לאחר שהחשודים זוהו בהצלחה, והכוח החל ביציאה מהעיירה, בוצע לעברו ירי חי. קריאות: "מחבל! בבית עם האור משמאל", נזעקו בעוצמה מפי אחד הלוחמים, "נפתחה אש מכל הכיוונים, כמה חוליות נפגעו במקביל", נזכר רס"ם י', סמל הצוות. "קיבלתי בקשר דיווח על פצועים, באותו רגע, נדרכתי - זה התפקיד, שלי לדאוג שחברים שלי יקבלו טיפול ראוי, על מנת שנוכל להציל אותם", מוסיף רס"ם (במיל') א', החובש.

( צילום: דובר צה"ל )

משם, בזריזות, רס"ם א' ושאר הצוות העניקו טיפול ראשוני לחבריהם, והחלו בחילוץ - הכול תחת אש פעילה. אחד מהלוחמים נפגע מכדור ברגל, וממצלמות הגוף שתיעדו את האירוע, נשמעה הצעקה: "אני מוריד את האלונקה, להעלות אותו קדימה, אנחנו חייבים לעוף לפינוי".

"הלוחמים שנפצעו תפקדו בצורה מדהימה, חלקם המשיכו להילחם, שמו לעצמם ולחיילים שלהם 'קאט' (חוסם עורקים טקטי) לפני שהגענו. תוך כדי שהסמ"פ נפצע הוא חילק פקודות, כדי לוודא שהדברים התנהלו כמו שצריך", מעיד רס"ם י'.

בפעילות נפצעו 6 לוחמים, 3 מהם באורח קשה. שניים מהם הם המ"פ והקשר שלו. "מה שעבר להם בראש זה להגיע כמה שיותר מהר לפצועים האחרים בחירוף נפש, בדילוגים תחת אש - ולחלץ אותם", מספר רס"ל (במיל') נ', "בעקבות זאת, הם גם נפגעו בעצמם, וזה מראה על הגבורה העצומה שלהם".

הכוח העניק לפצועים טיפול ראשוני עד להגעת הפינוי המוסק, משם המשיכו את הטיפול בבית החולים. "בדיוק חזרנו מביקור אצלם ב'שיבא'", מציין סרן (במיל') ר', מפק"ץ בחטיבה, "אנחנו שם יום-יום, מחבקים אותם".

בסיום, הפעולה נרשמה כהצלחה, כשכל המעצרים הושלמו, וחוליית המחבלים שפתחה באש - חוסלה. "בסוף, מדובר בארגון טרור שבונה את עצמו במשך תקופה, ויש לו אמל"ח שיכול להיות מופנה כלפיי אזרחים בישראל, בגלל זה המבצע הזה כל כך חשוב", מסביר רס"ם י'.

( צילום: דובר צה"ל )

אל ג'מאעה אל אסלאמיה פועל במטרה לגייס פעילים מתוך האוכלוסייה המקומית בלבנון ובסוריה, באמצעות נוכחות אזרחית וחברתית במרחב שבו אנשיו חיים ופועלים. למעשה, רבות מפלטפורמות הגיוס שלו נשענות על קהילות מקומיות ופעילות חברתית.

במהלך המלחמה האחרונה הארגון ביצע פעולות נגד ישראל, ובהן ירי רקטי משטח לבנון. במהלך 'חרבות ברזל', צה"ל סיכל מספר פעילים של הארגון, בהם גם אנשי דרג בכיר. לארגון קשרים הדוקים עם חיזבאללה, וקשר תמיכה בתנועה חמאס - גם הוא זרוע של האחים המוסלמים.

"הגזרה הסורית היא מתעתעת, אומנם פחות אינטנסיבית מעזה ולבנון, שגם בהן נלחמנו יותר מ-300 ימים, אבל היא יכולה להתלקח ברגע - אבל אנחנו מכירים את השטח ומגיבים אליו בהתאם, בדיוק כמו השבוע", הוא ממשיך, "הייתה הקרבה עילאית של כל אחד שהיה מוכן לקפוץ לאש כדי להציל את החבר שלו, וזאת הסיבה שבזכותה יצאנו מהאירוע הזה חזקים, כשידנו על העליונה, ועומדים במשימה שלשמה הגענו".