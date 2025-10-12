שיר סיגל, בתם של שורדי השבי קית' ואביבה סיגל, תקפה בחריפות את שואגי ה"בוז" לנתניהו בכיכר החטופים אמש, מוצאי שבת, בזמן דבריו של שליח הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוך, שהודה לראש הממשלה.

"מזעזע וחסר טקט ברמות מביכות", כתבה סיגל בסטורי באינסטגרם. "לא משנה מה חושבים על ביבי וממשלתו, זה פשוט מבזה שברגע כזה בוחרים לעצור את ויטקוף ולהעביר ביקורת פוליטית".

לדבריה, "הכיכר היא הבית של משפחות החטופים ואין מקום לכל קריאות פוליטיות שמפלגות או הופכות את החטופים לעניין של ימין או שמאל. זאת דעתי האישית בלבד".

בהמשך הוסיפה: "ולא רק זה. יש אנשים טובים שרוצים להיות חלק, שרוצים את החטופים בבית. אותם אנשים שהגיעו לכיכר וברגע כזה בשנייה הם הופכים ללא שייכים ואף מוחרמים.

"דרך אגב גם משפחות חטופים מתחננות להפסיק עם הקריאות הפוליטיות. אז תסבירו לי למה? למה להפוך את הכיכר לכן לא ביבי? יש כל כך הרבה מקומות אחרים לקרוא בוז לביבי, למה במקום הקדוש הזה???"

בהמשך הוסיפה: "הכיכר היא לא פוליטית והיא בטח לא מקום ימין או שמאל. יש מעט אנשים שלצערי הופכים אותה לכזאת. אבל הכוח שלנו ובעיקר של אלו שלא מסכימים עם קריאות הבוז הוא להגיע ולהפוך אותה לכזאת שמכילה את כולם. מי שמוותר על לתמוך במשפחות בגלל קריאות בוז, נכנע לפוליטיקה זולה ומכוערת".