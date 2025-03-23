רגע של מבוכה ובושה ליהדות החרדית נרשמה הערב, בביקורו ההיסטורי של האדמו"ר מגור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, כאשר מעבר ישיבת סלבודקה המעטירה נשמעה קריאת 'בוז' לעברו של האדמו"ר והחסידים שלא הגיבו כמובן, והמשיכו בדרכם, בסיום הביקור ליווה ראש הישיבה את האדמו"ר עד לרכבו ושמר על כבודו שלא יבוזה כמו בהיכנסו (חרדים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו לא אהב את הדיווח בתקשורת הישראלית על קריאות בוז בהן נתקל בביקורו בניו יורק, ושיתף בעמוד הפייסבוק שלו תיעוד של מחיאות כפיים מהקהל. "לעתים נדירות ניתן לראות את השקר בהתגלמותו" (פוליטי)