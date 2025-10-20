כיכר השבת
ממלאים את הבית אחרי החגים עם מבחר נתחי פרמיום איכותיים מבית בוטיק הבשרים מיט צ'ויס

רגע אחרי החגים, כשהמקררים התרוקנו מסעודות השבת והחג, זה הזמן למלא מחדש את הבית עם מבחר הבשרים העצום וליהנות מארוחות משפחתיות כמו של השפים הגדולים וסעודות שבת כיד המלך. נתחי הפרמיום של מיט צ'ויס הינם בכשרות בד"ץ בראשות הגר"א רובין 

המבחר כולל נתחים מובחרים לתבשילי קדירה, נתחי בקר, נתחי טלה וכבש, נתחים לתנור ועוד (צילום: יח"צ)

מיט צ'ויס, יצרנית הבשר הירושלמית, מספקת נתחים מוקפדים באיכות פרמיום ובקיצוב אישי לפי הזמנה. חנות הבוטיק היוקרתית שוכנת במתחם אגריפס 88 בירושלים ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב של נתחים טריים העוברים קיצוב במקום לפי דרישה. עכשיו, לאחר תקופת החגים שעברה עלינו לטובה, זו הזדמנות למלא את הבית מחדש עם מיטב הבשרים האיכותיים ביותר שימשיכו את השמחה גם לשגרה הברוכה.

בבוטיק הירושלמי ניתן ליהנות ממגוון רחב של בשרים לכל עת באווירה יוקרתית – על האש, סעודות שבת, ארוחות יומיומיות ואירוח ברמה גבוהה. המבחר כולל נתחים מובחרים לתבשילי קדירה, נתחי בקר, נתחי טלה וכבש, נתחים לתנור, מיקסים מיוחדים, בשרים לחמין, מוצרי עוף והודו וכל מה שניתן לצפות לו באיכות בלתי מתפשרת וקיצוב אישי לפי בחירה.

נתחי הפרמיום של מיט צ'ויס, הזוכים בקביעות להיבחר על ידי השפים הגדולים ומסעדות העילית, הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין. השילוב המופלא בין איכות ללא פשרות, נתחים טריים, כשרות מהודרת ושירות אישי מאפשר ליהנות מחוויית טעם מהודרת לכבוד שבת ולאירועים מיוחדים.

