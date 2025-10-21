הכל נשאר במשפחה : 4.5 מליון; "לא הבנתי למה כולם מאושרים"

הזוכה, רווקה בשנות ה־30 לחייה מצפון הארץ, עוסקת במכירות, סיפרה לאנשי מפעל הפיס: "מזה כשנתיים וחצי אני ממלאת אותם מספרים, למעשה בזמנו כל אחד מהמשפחה בחר מספר שיש לו משמעות במשפחה."

הזוכה שיתפה כי במוצאי שבת האחרון לא שהתה בביתה בזמן ההגרלה. "אבא שלי התקשר אלי ושאל מתי אני מגיעה והוסיף 'תשמרי על עצמך עד הבית. הכל עומד להשתנות', והשאיר אותי במתח. למעשה, אבא שלי זוכר בעל פה את המספרים כי בחרנו אותם כולנו יחד, והוא ראה את ההגרלה ומייד הבין שאלה המספרים בטופס."

"כשהגעתי הביתה, המשפחה הקרובה חיכתה לי. בהתחלה חשבתי שזכיתי ב-4,500 ₪ ולא הבנתי למה כולם מאושרים. הבטתי שוב וראיתי שמדובר ב-4,500,000 ₪. מאז מוצאי שבת אני לא מצליחה לישון ומאוד מתרגשת."

הזוכה סיפרה על התוכניות לעתיד: "אני חושבת שאקנה לי דירה קטנה ואתחיל פרק חדש ומרגש בחיים שלי. מה שברור לי הוא שניסע כל המשפחה לטיול בחו"ל, מי שתחליט לאן יהיה הטיול זו אמא שלי – מגיע לה הכל מבחינתי. חלום נוסף שמזמן אני חושבת עליו זה לפתוח מקום מיוחד של אוכל ביתי."

לסיום, הדגישה: "אמשיך למלא לוטו עם אותם מספרים, צריך הרי להמשיך עם המזל."