לא רע בכלל: לפתוח את השנה עם 8.5 מיליון ש"ח

תחילה, בשעות הבוקר הגיעה הזוכה, אישה בשנות ה־70 לחייה ותושבת מרכז הארץ ושיתפה בסיפורה האישי והתרגשותה מהזכייה.

לדבריה, לפני מספר שנים רכשה לראשונה טופס לוטומט, ומאז, ללא סיבה מוסברת, היא משכפלת בכל קנייה את אותם המספרים. "תמיד זכיתי בפרסים קטנים ובהגרלות קטנות", סיפרה, "וידעתי שיום אחד תגיע הזכייה הגדולה."

הזוכה ציינה כי היא פנסיונרית, אך ממשיכה להתנדב ולעזור - במיוחד מאז המלחמה - עם פצועים, חיילים ובכל תחום בו ניתן לסייע: "זה ממלא אותי וגורם לי לתחושת נתינה וסיפוק גדולה."

היא סיפרה כי לא צפתה בהגרלה בליל אמש, אך בבוקר למחרת ניגשה לבדוק את הטופס. לאחר שלא הצליחה לסרוק אותו, עברה לבדוק ידנית וגילתה במהרה את דבר זכייתה. מיד התקשרה לבתה, המתגוררת בקרבת מקום. הבת, שהופתעה מהשיחה המוקדמת, חששה כי אירע משהו, אך האם הרגיעה אותה במילים: "זכינו בלוטו".

הבת בדקה גם היא את הטופס ואישרה את הבשורה המשמחת - הזכייה בפרס הראשון יחד עם זוכה נוסף. הזוכה הדגישה: "אני מאושרת מחיי ומהעשייה שלי למען הקהילה. הדבר הראשון שאעשה הוא לתרום למטה החטופים. אני מתכננת גם לתת חלק מהזכייה למשפחתי. הכל עוד טרי, ואני צריכה לחשוב בשקט על הדברים."

כשעתיים בלבד לאחר הגעתה של הזוכה הראשונה, הגיע למשרדי החברה הזוכה השני בהגרלת הלוטו שלמעשה גרף גם את הפרס הראשון וגם את

הפרס השני. הזוכה, גבר בשנות החמישים לחייו, שיתף את צוות המקום בסיפורו יוצא הדופן, שמתחיל בתחושת בטן ייחודית ומסתיים בפרק חדש ומרגש בחייו.

"היום בבוקר פתחתי את האפליקציה לבדוק אם זכיתי," שיחזר הזוכה. "אתמול בערב, כשהלכתי לרכוש טופס, הייתה לי הרגשה שמדובר בטופס מיוחד. אפילו נישקתי ספר תהילים - אין לי הסבר לזה, פשוט תחושת בטן." הזוכה סיפר כי בניגוד להרגלו, לא סרק את הטופס באפליקציה, אלא בדק את המספרים אחד אחד. "שמחתי מאוד כשגיליתי שאלה המספרים שלי. לאחר מכן סרקתי את הטופס כדי לוודא את סכום הזכייה."

הזכייה, כך מסתבר, הגיעה בדיוק בתקופה שבה הוא שוקל לעשות הסבה מקצועית. "הרבה שנים אני עובד בעבודה תובענית וכבר תקופה אני חושב על שינוי מקצועי. והנה הגיעה ההזדמנות המתאימה - ממש פרק חדש ומרגש בחיים."

הזוכה הדגיש כי בכספי הזכייה יבחר לסייע לשני בניו, שתמיד היו לצידו. "אני אהפוך עולמות עבורם, וברור לי שהזכייה הזו תעזור להם בהרבה היבטים," אמר בהתרגשות.