דיון בג"ץ בעתירות נגד מינוי דוד זיני ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

בית המשפט העליון דן היום (שלישי) בעתירות נגד מינויו של ראש השירות החשאי, חודש בלבד לאחר כניסתו לתפקיד. הדיון, בהשתתפות נשיא בית המשפט העליון ושופטים נוספים, עסק בטענות חמורות שהועלו נגד כשירותו של המועמד והטענה כי ראש הממשלה פעל בעניין המינוי מתוך ניגוד עניינים.

נשיא בית המשפט המליץ לעותרים למקד את טענותיהם כנגד הליך המינוי ושיקול דעתו של ראש הממשלה, ולא במועמד עצמו. הוא תהה בפני באי כוח העותרים מדוע לא ניתן למנות לראש השירות החשאי אדם שאינו צמח בתוך הארגון, כפי שקורה בתפקידים בכירים אחרים במערכת הביטחון. "תתבייש לך": חברת כנסת הוצאה מהאולם לאחר שהטיחה דברים קשים בשופט עמית שיא הדרמה נרשם במהלך דברי העותרים. חברת הכנסת טלי גוטליב התפרצה לדבריו של נציג העותרים, וזמן קצר לאחר מכן צעקה בשנית. נשיא בית המשפט הורה על הוצאתה המיידית מהאולם. בדרכה החוצה, הטיחה חברת הכנסת בנשיא בית המשפט הדופט יצחק עמית : "תתבייש לך אדוני. אתה עוד תראה אותי הרבה שנים". הנשיא הגיב ואמר כי מדובר "בדריסת רגל קשה של הרשות המחוקקת בתוך בית המשפט" האשמות כבדות: "שותף לדבר עבירה" והעלמת מידע

סוער בדיון הבג"ץ ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בתוך כך, במהלך הדיון הועלו האשמות קשות בנוגע להתנהלות ראש הממשלה והמועמד עצמו:

נציג אחת התנועות העותרות, טען כי ראש הממשלה פעל בניגוד מוחלט להנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה, אשר הורתה לו שלא לעסוק במינוי.

העותרים טענו כי ראש השב"כ דוד זיני, הוא "שותף לדבר עבירה" כיוון שידע שהצעת ראש הממשלה אינה חוקית והיה צריך לסרב לה.

כמו כן נטען כי המועמד הגיש תצהיר שקר בכך שהעלים מבג"ץ מידע על הוראות היועצת.

השופטים דחו את הטענה הקיצונית בדבר שותפות לעבירה, ואמרו כי "בסך הכול יש אלוף בצה"ל שביקשו ממנו משהו".

האם לשאול ראש שירות על השקפותיו הדתיות?

דיון סוער נוסף התפתח סביב שאלת השקפותיו של המועמד. עו"ד המייצג את העותרים שאל: "האם אדם שמאמין במדינת הלכה יכול לעמוד בראשות השירות החשאי?"

השופט מינץ דחה את השאלה בתקיפות: "זו שאלה פסולה. חס וחלילה! אין לשאול אדם להשקפותיו הפוליטיות כשממנים אותו לתפקיד". נשיא בית המשפט סיכם את הנקודה ואמר כי מאז ראש השירות הראשון, "לא שאלו ראשי שירות מה דעותיהם, ולא ידעו מה הדעה הפוליטית שלהם – זה תפקיד ממלכתי".

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבג"ץ כי אין כל עילה משפטית להתערבות שיפוטית בהחלטת הממשלה למנות את דוד זיני לראש השב"כ. במכתב שהוגש לבית המשפט נכתב כי הליך המינוי התנהל על פי המתווה שנקבע בפסיקת בג"ץ בפרשת גואילי, ובכפוף להוראות שנקבעו בפסקי דין קודמים בנושא.

כזכור, העתירה נגד מינויו של זיני הוגשה מיד לאחר החלטת הממשלה על מינוי זיני לתפקיד. בעתירה נטען כי ההחלטה של נתניהו והוועדה המייעצת עליה התבססה הממשלה כשהחליטה למנות את האלוף זיני, לוקה בפגמים חמורים ומהותיים.

לדברי העותרים: "חשוב להדגיש כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי במובנו הרחב".

עוד נטען כי "הוועדה ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני."