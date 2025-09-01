כיכר השבת
אחרי 300 ימי מילואים זכה ב-10 מיליון ₪ בלוטו: “רוצה להחזיר למשפחה את הזמן שאבד”

גבר בשנות ה־50 לחייו, תושב הדרום, נשוי ואב לארבעה, משרת מאז ה-7 באוקטובר במילואים וכעת זכה בהגרלת לוטו מיום 26/08/2025 בפרס הראשון במסלול הלוטו בסך 10 מיליון שקלים (כלכלה)

הזוכה המאושר (צילום: באדיבות המצלם)

הזוכה סיפר כי במשך שנים הוא ממלא לוטו עם אותם מספרים קבועים הקשורים למשפחתו: “את אותו טופס אני משכפל שוב ושוב ודואג לשאת אותו בארנק בכל עת”.

לדבריו, את זכייתו גילה כשהגיע לדוכן מפעל הפיס ובדק את הטופס יחד עם הזכיין. "הזכיין אמר לי מייד כי יש לי זכייה גבוהה ואני צריך להגיע לבית מפעל הפיס. הוא לא ציין את הסכום, אלא הראה לי איך אני דרך היישומון של מפעל הפיס יכול לסרוק את הטופס וכך לגלות בכמה זכיתי. ביחד סרקנו את הטופס ושנינו הופתענו מהסכום שהוצג לנו – 10 מיליון שקלים!".

על התכניות לעתיד אמר: “אחרי 300 ימי מילואים אני רוצה להשלים את הזמן המשפחתי שאבד. החלום הראשון שלי הוא לקחת את כולנו לטיול גדול בחו”ל. אני גם שוקל להתחיל לימודים ולפתוח דף חדש מבחינה מקצועית. אני מרגיש שעכשיו אני יכול להוריד הילוך ממרוץ החיים.”

ולסיום הוסיף בחיוך: “החיים מלאי הפתעות – לפעמים החלומות מתגשמים ברגע הכי לא צפוי.”

