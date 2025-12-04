ישיבת הממשלה היום ( צילום: - וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ. - סטילס: חיים צח/ לע״מ. )

ישיבת הממשלה המכרעת לאישור תקציב 2026 נפתחה הבוקר (חמישי) בטון אופטימי וחגיגי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג את התקציב כהכרח לאומי וכראיה לכוחה הכלכלי של ישראל:

"אנחנו מביאים תקציב אחראי, מאוזן ובעיקר תקציב שעונה על כל צרכי הביטחון של מדינת ישראל." נתניהו הדגיש את חוסנה הכלכלי של המדינה "תוך כדי מלחמה": "השקעות זורמות, הבורסה שוברת שיאים, השקל התחזק, הריבית ירדה והאבטלה בשפל. וכל זאת תוך כדי מלחמה." התקציב צפוי לכלול שורת בשורות כמו: הפחתת רגולציה וייעול מערכתי. פיתוח ושיקום מואץ ליישובי הצפון והדרום שנפגעו. הקונפליקטים הבוערים: ביטחון, ריבית ורפורמת החלב

ישיבת התקציב, ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

על אף רוח התקווה שהציגו נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', הישיבה מתנהלת סביב מספר מחלוקות ענק שעלולות למוטט את התקציב:

קרב הענקים: האוצר נגד מערכת הביטחון

הנושא המשמעותי ביותר הוא תקציב הביטחון, שעליו יש פער של עשרות מיליארדי שקלים:

דרישת הביטחון: מערכת הביטחון דורשת תקציב מוגדל של כ-140 מיליארד שקל לשנה הבאה.

הצעת האוצר: משרד האוצר מוכן לתקצב את מערכת הביטחון בסכום נמוך משמעותית של 90 מיליארד שקל בלבד.

ההכרעה: ההכרעה הסופית בנוגע לפער האדיר של 50 מיליארד שקל תגיע לפתחו של ראש הממשלה.

הסערה סביב החלב: נגיד בנק ישראל מתייצב לצד האוצר

מחלוקת נוספת היא סביב רפורמת החלב – מהלך דרמטי שבו האוצר דורש לבטל את התכנון בענף ולפתוח את השוק לייבוא חופשי, במטרה להגדיל את ההיצע ולהוריד מחירים.

ההתנגדות: משרד החקלאות והרפתנים מתנגדים נחרצות, וטוענים כי המהלך יוביל לסגירה של רפתות רבות ולפגיעה בחקלאות המקומית.

התמיכה המפתיעה: באופן חריג, נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, שנכח בישיבה, התבטא לראשונה בנושא ואמר כי הוא תומך ברפורמה: "בחנו אותה היטב, ואנחנו חושבים שהיא טובה ותביא תוצאות טובות למשק ולאזרחים".

נתניהו לנגיד: "חייב להמשיך ולהוריד את הריבית"

ראש הממשלה ניצל את נוכחותו של פרופ' ירון והתייחס לנושא הריבית: "אני תומך בעצמאות מלאה של בנק ישראל", אמר נתניהו לנגיד, "אבל אתה חייב להמשיך ולהוריד את הריבית". דברים אלה, שנאמרו מול כל הנוכחים, מבטאים את הלחץ הפוליטי על בנק ישראל.

האיום הפוליטי: השר כץ עוצר את המו"מ

ברגע דרמטי, השר חיים כץ – המחזיק בשלל תיקים רגישים (תיירות, שיכון, בריאות ורווחה) – הודיע כי הוא עוצר את המו"מ התקציבי מול האוצר בשלושה ממשרדיו.

כץ טען ל"פגיעה דרמטית בנושאי ליבה":

"האוצר מתקצב בחסר פעילויות ליבה ומוביל לקיצוצים דרמטיים הפוגעים בדיור הציבורי, עלולים להוריד נערות לזנות וסוגרים את התיירות הישראלית. לא אוכל לתת את ידי לתקציב שכזה, ועל כן נעשה הפסקה במו"מ".

איום זה מציב את הקואליציה במבחן קשה, שכן הקיצוצים המדוברים פוגעים ישירות בתחומים חברתיים קריטיים.

חוק ההסדרים: הקלות לנדל"ן וארנונה

בתחום הנדל"ן, חוק ההסדרים המתוקן מציע פתרונות יצירתיים לבעיות התקציב של הרשויות המקומיות:

דירות להשכרה: הסעיף להפחתת שיעור הדירות להשכרה ארוכת טווח רוכך משמעותית.

ארנונה עירוב שימושים: מוצע סיווג חדש לארנונה לדירות מגורים במבנה עירוב שימושים (מתחם שהוסב מתעסוקה למגורים). המטרה היא להגדיל את ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות ובכך להפחית את הנטל הכלכלי על תקציב המדינה.

שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: נגה מלסה, לע״מ )

סמוטריץ': "24 שעות מאתגרות"

שר האוצר סמוטריץ' הודה בסיום דבריו כי הדרך לאישור אינה פשוטה: "יהיו לנו 24 שעות מאתגרות... אנחנו פה כדי לנסות לתת פתרונות, עם האילוצים, עם המגבלות וכמו שראש הממשלה ציין עדיין עם עול ביטחוני גדול שאנחנו צריכים לשים על כתפיה של הכלכלה הישראלית".

סמוטריץ' הביע תקווה: "לפני שבת נביא בשורה גדולה מאוד לעם ישראל ואני משוכנע שנצליח בזה ביחד