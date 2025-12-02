שר הביטחון ושליחת הנשיא בביקור בגבול הצפון ( צילום: שירה קינן, משרד הביטחון )

מאמצים קדחתניים מצד הממשל האמריקאי נרשמים בימים אלו במזרח התיכון, בניסיון אחרון לממש את היוזמה לפירוז דרום לבנון, שהוסכמה לאחר הפסקת האש בסוף שנת 2024 אך לא יושמה בפועל.

שליחת טראמפ מורגן אורטגוס עם שר הביטחון כץ בחזית הצפונית ( צילום: משרד הביטחון )

האולטימטום הישראלי – או דיפלומטיה או פעולה

המשלחת האמריקאית מנסה לשרטט מסלול פעולה מוסכם בין שלושת הצדדים: ארה"ב, ישראל ולבנון, במטרה ליצור מנגנון פיקוח ולהרחיק את חיזבאללה מצפון לליטני.

אולם, בישראל משדרים דריכות הולכת וגוברת: "חיזבאללה מנצל את החודשים האחרונים לשיקום עמדות, פריסת אמצעי לחימה ולבניית תשתית מבצעית בקרבת הגבול – בניגוד מוחלט להבנות."

המסר החד שיוצא מירושלים הוא כי אם הערוץ הדיפלומטי לא יניב תוצאות משמעותיות בתוך זמן קצר, ישראל תגבש חלופות צבאיות רחבות היקף לשינוי המצב בשטח.