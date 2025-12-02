מאמצים קדחתניים מצד הממשל האמריקאי נרשמים בימים אלו במזרח התיכון, בניסיון אחרון לממש את היוזמה לפירוז דרום לבנון, שהוסכמה לאחר הפסקת האש בסוף שנת 2024 אך לא יושמה בפועל.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נפגשו היום (ג') במשרד ראש הממשלה עם שליחת הנשיא טראמפ ללבנון, מורגן אורטגוס. גורם מדיני בירושלים מסר כי המפגש התמקד ב"חלון הזדמנויות קצר" הנותר לבלום את שיקום התשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ולמנוע את התבססותו סמוך לגבול.
לעגן בשטח את סכנת חיזבאללה
הבית הלבן הגביר באופן משמעותי את מעורבותו בזירה הצפונית, בניסיון למנוע הידרדרות למערכה מלאה חדשה. במסגרת מאמץ זה, מורגן אורטגוס הצטרפה לשר הביטחון כ"ץ לסיור בגבול לבנון.
במהלך הסיור קיבלה השליחה האמריקאית סקירה מפורטת על האיומים המתחדשים ועל הפרות חיזבאללה מאז החתימה על הסכם הפסקת האש. לדברי גורמים מדיניים, הסיור נועד "לעגן בשטח" את הצורך הדחוף בקידום מנגנון חדש לפירוז האזור מדרום לליטני, ולהבהיר באופן בלתי משתמע לשני פנים את חומרת המצב בפני מקבלי ההחלטות בוושינגטון.
וושינגטון, שמפעילה לחץ מתואם הן על ביירות והן על ירושלים, מקווה שהצדדים יחזרו לשולחן המשא ומתן וימנעו מלחמה נוספת בזמן הקרוב. ישראל משדרת נכונות לדיאלוג לצד מוכנות מלאה לפעולה אם ההבנות לא יכובדו.
האולטימטום הישראלי – או דיפלומטיה או פעולה
המשלחת האמריקאית מנסה לשרטט מסלול פעולה מוסכם בין שלושת הצדדים: ארה"ב, ישראל ולבנון, במטרה ליצור מנגנון פיקוח ולהרחיק את חיזבאללה מצפון לליטני.
אולם, בישראל משדרים דריכות הולכת וגוברת: "חיזבאללה מנצל את החודשים האחרונים לשיקום עמדות, פריסת אמצעי לחימה ולבניית תשתית מבצעית בקרבת הגבול – בניגוד מוחלט להבנות."
המסר החד שיוצא מירושלים הוא כי אם הערוץ הדיפלומטי לא יניב תוצאות משמעותיות בתוך זמן קצר, ישראל תגבש חלופות צבאיות רחבות היקף לשינוי המצב בשטח.
