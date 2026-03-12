• איראן וחיזבאללה שיגרו הלילה מטחים לעבר מדינת ישראל, אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ, במרכז וגם בירושלים.

• הבוקר דווח על נפילה ונזק שנגרם למבנה במושב בצפון הארץ אך בחסדי ה' לא היו נפגעים כתוצאה מהמטחים.

• חיל האוויר יצא לגל תקיפות נרחב בלבנון בכלל וברובע הדאחייה בפרט. במקביל, חיל האוויר תקף מטרות רבות ברחבי איראן.

• משמרות המהפכה של איראן אישרו שהמתקפה של חיזבאללה הייתה מתואמת איתם והודיעו: "קיימנו מבצע משותף עם חיזבאללה - שכלל ירי מתמשך במשך שעות".

• דיווח באיראן: במהלך הלילה נפתחה מתקפת רחפנים על מחסומים של המשטר בטהרן, לפחות עשרה נהרגו.

• רויטרס דיווח הלילה כי המודיעין של ארצות הברית מעריך שהמשטר האיראני אינו נמצא בסכנת קריסה, למרות הלחימה העצימה.

עדכונים שוטפים

07:00: מד"א מעדכן כי לא דווח על נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון ששוגר מאיראן.

06:47: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:34: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

06:29: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

06:20: בלבנון מדווחים על מספר הרוגים כתוצאה מתקיפת חיל האוויר בסמוך לחוף בביירות.

06:00: במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי גם הלילה בוצעו שיגורים מתואמים בין איראן ללבנון.