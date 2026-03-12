כיכר השבת
LIVEלילה לא שקט: עשרות שיגורים משולבים מאיראן ומלבנון | מטוסי קרב בגל תקיפות נרחב בדאחייה

עשרות שיגורים שוגרו הלילה מאיראן ומלבנון לעבר מדינת ישראל | מיליוני אזרחים נכנסו למרחבים המוגנים | נפילה במושב בצפון, נזק נגרם למבנה | מד"א: לא היו נפגעים במטחים | חיל האוויר בגל תקיפות נרחב בדאחייה שבלבנון ובמקביל באיראן | דיווח ברויטרס: המודיעין בארה"ב מעריך שהמשטר באיראן אינו בסכנה (אקטואלי)

תקיפות בדאחייה, אמש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הכותרות המרכזיות

ו שיגרו הלילה מטחים לעבר מדינת ישראל, אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ, במרכז וגם בירושלים.

• הבוקר דווח על נפילה ונזק שנגרם למבנה במושב בצפון הארץ אך בחסדי ה' לא היו נפגעים כתוצאה מהמטחים.

• חיל האוויר יצא לגל תקיפות נרחב ב בכלל וברובע הדאחייה בפרט. במקביל, חיל האוויר תקף מטרות רבות ברחבי איראן.

• משמרות המהפכה של איראן אישרו שהמתקפה של חיזבאללה הייתה מתואמת איתם והודיעו: "קיימנו מבצע משותף עם חיזבאללה - שכלל ירי מתמשך במשך שעות".

• דיווח באיראן: במהלך הלילה נפתחה מתקפת רחפנים על מחסומים של המשטר בטהרן, לפחות עשרה נהרגו.

• רויטרס דיווח הלילה כי המודיעין של ארצות הברית מעריך שהמשטר האיראני אינו נמצא בסכנת קריסה, למרות הלחימה העצימה.

עדכונים שוטפים

07:00: מד"א מעדכן כי לא דווח על נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון ששוגר מאיראן.

06:47: דובר : בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:34: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

06:29: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

06:20: בלבנון מדווחים על מספר הרוגים כתוצאה מתקיפת חיל האוויר בסמוך לחוף בביירות.

06:00: במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי גם הלילה בוצעו שיגורים מתואמים בין איראן ללבנון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

