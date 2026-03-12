סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משטר הטרור באיראן, דיווחה כי ישראל יצאה למתקפת כט"בים נגד אנשי ביטחון המוצבים במחסומים בטהרן.

על פי הדיווח בפארס: כטב"מים ישראליים תקפו אתרים ביטחוניים בטהרן, וכעשרה אנשי ביטחון נהרגו". עוד דווח כי מספר אנשי ביטחון, בינהם אנשי מליציית בסיג', נהרגו כתוצאה "ממתקפת הטרור" באמצעות הרחפנים.

כלי התקשורת האיראני פרסם "גורם יודע דבר" שטען: "מבצע זה הוא עבודה משותפת של המוסד וגורמים מלוכניים כדי להחדיר טרוריסטים ולחבל במדינה. המבצע הזה ייכשל".

עוד עולה מכמה דיווחים כי ככל הנראה הלילה התרחשו עימותים בין אזרחי איראן המתנגדים למשטר לכוחות המשטר.

כזכור, מפקד משטרת איראן, אחמד-רזא רדאן, שיגר בתחילת השבוע איום חריף וחד משמעי לעבר המפגינים שיבקשו לצאת שוב לרחובות בניסיון להחליף את המשטר באיראן.

במסר שהעביר מפקד משטרת איראן הוא אמר בין היתר "אם מישהו ייצא לרחוב לפי רצון האויב, אנחנו לא נראה בו מפגין או כדומה. אנחנו נראה בו אויב, ונתייחס אליו כפי שמתייחסים לאויב".

"כל הבחורים שלנו עומדים עם אצבע על ההדק", הוסיף אחמד-רזא רדאן.