כיכר השבת
מיוחסת לישראל

מתקפת רחפנים מתאבדים על אנשי ה'בסיג'' האכזרי | תיעוד דרמטי מטהרן

מחסומים בטהרן הותקפו הלילה באמצעות רחפנים מתאבדים, וגרמו למותם של אנשי ה'בסיג'' האכזרי של איראן, כך דווח הלילה במדינה (חדשות)

תיעוד דרמטי ממתקפת הרחפנים
תיעוד דרמטי ממתקפת הרחפנים| צילום: צילום: ללא קרדיט
תיעוד דרמטי ממתקפת הרחפנים (צילום: ללא קרדיט)

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משטר הטרור ב, דיווחה כי ישראל יצאה למתקפת כט"בים נגד אנשי ביטחון המוצבים במחסומים בטהרן.

על פי הדיווח בפארס: כטב"מים ישראליים תקפו אתרים ביטחוניים בטהרן, וכעשרה אנשי ביטחון נהרגו". עוד דווח כי מספר אנשי ביטחון, בינהם אנשי מליציית בסיג', נהרגו כתוצאה "ממתקפת הטרור" באמצעות הרחפנים.

כלי התקשורת האיראני פרסם "גורם יודע דבר" שטען: "מבצע זה הוא עבודה משותפת של המוסד וגורמים מלוכניים כדי להחדיר טרוריסטים ולחבל במדינה. המבצע הזה ייכשל".

עוד עולה מכמה דיווחים כי ככל הנראה הלילה התרחשו עימותים בין אזרחי איראן המתנגדים למשטר לכוחות המשטר.

כזכור, מפקד משטרת איראן, אחמד-רזא רדאן, שיגר בתחילת השבוע איום חריף וחד משמעי לעבר המפגינים שיבקשו לצאת שוב לרחובות בניסיון להחליף את המשטר באיראן.

במסר שהעביר מפקד משטרת איראן הוא אמר בין היתר "אם מישהו ייצא לרחוב לפי רצון האויב, אנחנו לא נראה בו מפגין או כדומה. אנחנו נראה בו אויב, ונתייחס אליו כפי שמתייחסים לאויב".

"כל הבחורים שלנו עומדים עם אצבע על ההדק", הוסיף אחמד-רזא רדאן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר