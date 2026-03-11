שר החוץ גדעון סער קיים לפני זמן קצר (רביעי) שיחה עם מקבילתו - שרת החוץ של בריטניה איווט קופר.

במהלך השיחה פירט סער את פרטי מבצע שאגת הארי נגד משטר הטרור האיראני והדגיש את המטרות הישראליות.

‏השר סער תיאר עוד את ההתקפות האכזריות של המשטר נגד ישראל, נגד המדינות במרחב, וכל זה בזמן שאין לו מטרייה גרעינית, השר אמר כי אפשר רק לדמיין מה המשטר היה עושה אם היה לו נשק גרעיני.

‏עוד פירט סער את התקפותיו של חיזבאללה, הפרוקסי האיראני, נגד אזרחי ישראל והיישובים הישראלים ואף נגד קפריסין.

‏השר סער אמר לסיום למקבילתו הבריטית: ״לבנון תישאר תחת כיבוש איראני דה פקטו אם חיזבאללה לא יפורק״.