המיליארדר נעם לניר ( צילום: באדיבות המצולם )

בשנים האחרונות דרך כוכבו של נעם לניר, מיליארדר ישראלי ידוע. סיפורו המשפחתי, האישי והפוליטי, מפורסם שוב ושוב בכלי תקשורת מובילים, ובשנים האחרונות הוא מרואיין מבוקש, והתראיין בעבר ב'כיכר השבת', לצד כלי תקשורת רבים נוספים, ואף בפודקאסטים מובילים.

>> למגזין המלא - לחצו כאן את סיפורו המשפחתי המרגש על אביו הי"ד גיבור ישראל, חשפנו פה בכתבה לפני כשנה, שהייתה בין הנצפות ביותר באותו החודש. בראיון זה נשוחח עמו על סיפורו האישי, כיצד הגיע מילד שעובר מדלת לדלת ומוכר ירקות, לאחד מעשירי תבל. "המסגרת האחרונה שסיימתי בהצלחה הייתה גן חובה" "נולדתי לפני 58 שנים לסיפור משפחתי מאוד מיוחד. המסגרת האחרונה שסיימתי בהצלחה הייתה גן חובה אצל הגננת נחמה. זה חשוב", אומר לי נעם. הילדות של נעם הייתה מאתגרת. "אנחנו גרנו ברמת השרון, נווה רום - 300 משפחות של טייסים. אנחנו היינו מהעניים - חיינו מקצבה של משרד הביטחון לאחר נפילתו של אבא שלי, וממשכורת של אמא, כמורה". "אני שלא הצלחתי במערכת של בית הספר, הייתי מוכר כל יום מוצרים שונים מדלת לדלת. פירות הדר, ביצי משק טריות, כלי פלסטיק - כל מה שיכולתי להשיג".

המיליארדר נעם לניר בחברון עיר האבות לצד הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון בלוויה של הקדוש אליקים הי"ד בנו של אליהו ליבמן ( צילום: באדיבות המצולם )

"כבר ידעתי אילו משפחות יותר נדיבות ואילו פחות נדיבות. מי מארח אותי ומספר לי סיפורים על אבא בעיניים בורקות", הוא מספר.

"התנדבתי לקורס טיס ונכשלתי כישלון חרוץ. לאחר שנה. מפקד הבסיס רוני חולדאי, היום ראש עיריית תל אביב, התקשר לאמא שלי לשאול אם הוא יכול לשלוח את הילד הביתה... היא ענתה שאיננה מבינה מה עשו עם הילד עד כה. שובצתי ליחידת דובדבן צוות הקמה והייתי מאושר, כי 'שאיפת חיינו היא למות בעד ארצנו'. שבועות אח"כ, הדיחו אותי גם משם.

"הגעתי לקורס מטיסי מזל"טים. זה קורס שאף אחד לא הודח ממנו אף פעם. אני הייתי החייל הראשון בהיסטוריה שהיה מועמד להדחה.

"הלכתי מדחי אל דחי. היו לי הצלחות גדולות וכישלונות גדולים... אבל דבר לא הכין אותי לטקס יום השנה ה-50 למדינה. ישבתי בשורה 7, שורת המכובדים כי במסגרת הערב הקרינו סרט בן 7 דקות על אבא שלי".

המיליארדר נעם לניר בטיול סקי ( צילום: באדיבות המצולם )

"בסרט אני רואה איפה אבא היה בגיל 31 ואיפה אני ונשברתי. אבא שלי הגיע רחוק בגיל שלי, ואני צברתי כישלונות. זה ריסק אותי לרסיסים.

"שבועיים אחרי זה חשבתי שיש לי התקף לב. נסענו לאיכילוב. מרוב "סטרס" לחץ ... הגוף הפריש אנזימים כמו בהתקף לב הובהלתי למחלקת טיפול נמרץ למשך שבוע. צפיתי במונדיאל 1998 כשאני מאושפז. הייתי האומלל בעולם.

"חשבתי שאם יהיו לי 50 אלף שקל זה יפתור לי את בעיות החיים. במהלך המשברים שקדמו הפסדתי את הדירה שאמא שלי קנתה מהפיצויים על אבא".

החיבוק שהציל חיים

"אתה יודע מה אמא שלי עשתה? חיבקה אותי. שאלתי אותה לימים: 'איך היה לך כוח?' אמרה: 'ידעתי כמה אתה סובל. מה אוסיף עוד? – בזכותה אני כאן!".

ואז מגיע המסר שנעם רוצה להעביר יותר מכל דבר אחר:

"אם יש לי מסר אחד חשוב - אתם תפגשו לאורך חייכם אנשים, ילדים, נוראים ומגעילים. הם יכולים להיות הילדים שלכם, בני הזוג שלכם. אם תדעו באותו רגע לחבק אותם - אולי תשנו להם את החיים ושלכם ושל האנושות. כי אם אמא שלי לא מחבקת אותי, אני לא יושב מולך פה".

פסיכיאטר וכדורים

"אמא לקחה אותי לפסיכיאטר וקיבלתי כדורים. פעם ראשונה בחיים הרגשתי מיושב ויציב". באותה עת חברת ICQ נמכרה ב-408 מיליון דולר. "אמרתי לעצמי: אני רוצה להיות שם".

נעם קנה מחשב, למרות שלא ידע אנגלית ולא הבין כלום במחשבים. הוא הפך והחל לעסוק בשיווק דיגיטלי. "הייתי הראשון בעולם שעשה tracking באינטרנט. לקחתי את המתודולוגיות שלמדתי במועדונים שהיו לי בתחילת שנות ה 90 והעברתי אותן לאינטרנט".

ההצלחה הגיעה. ב-2005 נעם לניר הנפיק את אותה חברה לפי שווי של מיליארד דולר. מאז יזם נעם עוד מספר מיזמים שהגיעו לשוויים גדולים. למרות הצלחתו. הוא חדל מעיסוקיו בין 2006 ל 2010 והקדיש עצמו לסיוע לניצולי שואה.

מאז 2013 הקדיש סכומים גדולים ומשי יזמות להקמת וקידום מכינות קדם צבאיות פרויקטים של גיוס נוער לצה"ל ועוד.

כשנעם מסתכל אחורה, הוא אומר: "לא יכולתי לדמיין שתגיע למקומות האלה. לא יכולתי לדמיין את עצמי בעתיד כפי שאני היום - וזה לא בהכרח כלכלית. זה קודם כל במקסום הפוטנציאל האישי. עד כמה הגעתי רחוק ביחס למה שאני יכול. לאורך הדרך היו לא מעט אנשים שראו אותי, נתנו לי יד ברגעים קריטיים. בזכותם אני יושב פה היום עם עמוד שדרה ועם הצלחות".

במקורותינו נאמר על גדולי עולם שמחייבים את כולם ללמוד תורה: הלל שחייב את העניים, יוסף מחייב את הרשעים ורבי אלעזר בן חרסום את העשירים.

נעם לניר הגיע רחוק - מאוד רחוק - עם עשר האצבעות שלו. מהילד שמכר פירות הדר מדלת לדלת, דרך החייל שפוטר מכל מקום, ועד למיליארדר הייטק שמשקיע היום את זמנו במורשת אביו ובמנטורינג לדור הבא. הוא הוכחה חיה שהצלחה לא נמדדת במקום שממנו יצאת, אלא במרחק שעשית בדרך. נעם לניר מחייב את כולם.