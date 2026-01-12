כיכר השבת
נחישות עיוורת: רכב משלוחים אוטונומי בסין דרס אופנוע והמשיך בנסיעה | צפו

בזמן שהעולם המערבי עדיין מתלבט לגבי בטיחותן של מכוניות ללא נהג, בסין המציאות כבר עוקפת את הדמיון – לעיתים גם את חוקי הפיזיקה והזהירות הבסיסית (בעולם)

תיעודים דרמטיים שהפכו לוויראליים בימים האחרונים חושפים את "הצד האפל" של היעילות הטכנולוגית: רכבי משלוחים אוטונומיים שממשיכים בנסיעתם בנחישות עיוורת, גם כשהם גוררים איתם מכשולים כבדים או חורשים דרך בטון טרי.

אחד המקרים אירע לאחרונה בעיר שיאן שבסין. בסרטון שצבר עשרות אלפי צפיות, נראה רכב משלוחים אוטונומי של חברת Jiushi Intelligent Technology Co נוסע בכביש ראשי סואן כשהגלגל הקדמי-שמאלי שלו ננעל לחלוטין מעל אופנוע שהיה מעורב בתאונה קודמת ונותר על הכביש.

למרות ההתנגדות הברורה והחיכוך העז, המערכת האוטונומית לא זיהתה שמשהו אינו כשורה והמשיכה לגרור את האופנוע לאורך הדרך.

"זה די מדאיג שהרובוט לא יודע שהגלגל שלו נעול לגמרי", כתב אחד המשתמשים ברשת בתגובה לסרטון. מגיב אחר תהה כיצד המערכת לא מסוגלת לחוש במינימום שהגלגל אינו מסתובב. החשש המרכזי שעלה מהתיעוד הוא גורלו של אדם או בעל חיים אילו היו נקלעים למצב דומה תחת גלגלי המכונה הנחושה.

היצרנית של הרכב הגורר בשיאן מסרה בתגובה כי מדובר באירוע ראשון מסוגו, והבטיחה לשדרג את האלגוריתם כך שיזהה טוב יותר "מכשולים בעלי צורה לא סדירה". מומחים מציינים כי סין דוחפת קדימה את פריסת כלי הרכב הללו, במיוחד ללוגיסטיקה לטווחים קצרים, כדי להתגבר על מחסור בכוח אדם ולהגביר את היעילות – תהליך שמואץ על ידי תמריצים ממשלתיים.

